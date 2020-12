Barbara D'Urso, San Gennaro e la medium, che figuraccia: la smentita dall'Università di Pavia

Barbara D'Urso, dopo essersi collegata con Napoli per il miracolo di San Gennaro, ha annunciato la presenza in studio di una medium certificata dall'Università di Pavia, ma è arrivata la smentita.

Brutta figura in diretta per Barbara D'Urso e la redazione di Pomeriggio 5 che ieri ha annunciato la presenza in studio di una medium certificata dall'Università di Pavia: neanche a dirlo l'informazione era falsa e l'ateneo lombardo ci ha tenuto a smentire la notizia e a puntualizzare che non certifica medium.

Purtroppo, o per fortuna, in Italia non esistono ancora atenei che certificano la validità di un medium. La precisazione sembra quasi superflua ma dopo quanto accaduto ieri durante Pomeriggio 5 è necessario ribadirlo. Barbara D'Urso nell'appuntamento pomeridiano del 16 dicembre si è collegata con il Duomo di Napoli e con le mani giunte, il volto contrito e la voce emozionata ha constatato che il sangue del protettore della città partenopea non si è sciolto nonostante le preghiere del Cardinale e dei fedeli. Nel folclore napoletano la mancanza del miracolo di San Gennaro è foriero di disgrazie come fu nel 1980 quando al mancato miracolo seguì il terremoto del 23 novembre del 1980, si tratta del classico caso di "non è vero ma ci credo".

Visto l'argomento ultraterreno Barbara ha pensato bene d'invitare in studio un'esperta del campo, una medium annunciata in pompa magna su Twitter dove, sul profilo ufficiale di Pomeriggio 5, si leggeva "Siamo in diretta dal Duomo di Napoli dove non si è ancora rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Tra poco tutti gli aggiornamenti di cronaca, e poi una parte dedicata all'aldilà con una medium certificata dall'Università di Pavia".

La notizia che un ateneo potesse rilasciare una certificazione a un medium è sembrata subito inverosimile e bislacca ed è diventata immediatamente di tendenza sui social costringendo l'Ateneo lombardo a un'ironica smentita, sempre su Twitter: "Ovviamente (ma c'è bisogno di dirlo?) l'Università di Pavia non certifica medium". Poco dopo il Tweet di Pomeriggio 5 è stato cancellato dalla redazione ma nel frattempo gli utenti si erano sbizzarriti. "Purtroppo c'è bisogno di dirlo" ha risposto un utente all'Università e ancora "Sì, ma è stato bello crederci per un attimo. Tipo i miracoli" e "E io che ero già pronto a partire per farmi certificare l'amica invisibile" e "ma l'ha detto la televisione! voi ci state nascondendo qualcosa...".