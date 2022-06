Barbara D’Urso rinnova il contratto con Mediaset

Barbara D'Urso resta a Mediaset per la gioia dei suoi numerosi fan: la conduttrice ha rinnovato il suo contratto con l'azienda di Cologno Monzese. Piersilvio Berlusconi lo ha annunciato durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset per la stagione 2022/2023.

L'anno scorso, alla presentazione della stagione televisiva appena terminata, l'amministratore delegato dell'azienda annunciò un ridimensionamento dei programmi di Barbara D'Urso, alla quale furono sfilate le trasmissioni della domenica "Quel tipo di infotaiment a 360 gradi, che va dalla cronaca alla politica al gossip, non credo abbia più grande senso", aveva detto il figlio del fondatore di Mediaset.

Il contratto di Barbara D'Urso scade il prossimo dicembre, molti avevano scritto che Mediaset non avrebbe rinnovato il suo rapporto di lavoro con la conduttrice. Queste illazioni sono state smentite, Barbara resta a Canale 5 e continuerà ad essere la padrona di casa del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. "Barbara D'Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica", ha detto Piersilvio Berlusconi, riconoscendo le qualità professionale di 'Carmelita'.

Barbara non tornerà a condurre La Pupa e il Secchione "Esperimento riuscito a metà. La Pupa in futuro non la escluderei ma questa unione tra gioco spiritoso e reality è venuta a metà. Per adesso la lascerei riposare per almeno una stagione o due", ha detto Piersilvio Berlusconi.