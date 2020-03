Barbara D'Urso raddoppia: Live - Non è la D'Urso in onda anche il martedì

Barbara D'Urso in prima linea per l'informazione sull'emergenza Coronavirus: Canale 5 ha deciso di raddoppiare l'appuntamento settimanale con Live - Non è la D'Urso.

Barbara D'Urso raddoppia l'appuntamento con Live - Non è la D'Urso che, per garantire una maggiore informazione sull'emergenza Coronavirus, andrà in onda non solo domenica 22 marzo ma anche martedì 24.

La prossima settimana, per l'eccezione nel palinsesto Mediaset, Fuori dal Coro di Rete 4 si sposterà al mercoledì, dunque Barbara D'Urso si troverà in diretta concorrenza con il quarto film di Harry Potter, che verrà trasmesso da Italia 1.

Nelle ultime puntate andate in onda, Live - Non è la D'Urso ha drasticamente ridotto la parte legata all'intrattenimento per concentrarsi sulla pandemia che ha colpito in modo particolare il nostro Paese.

Raddoppiando l'appuntamento settimanale, Mediaset non punta solo a coprire, tra Rete 4 e Canale 5, tutti i 7 giorni con l'informazione sulla difficile situazione corrente, come aveva promesso, ma anche a non far crollare gli ascolti.

Dovendo rinunciare a molti dei programmi di intrattenimento, alle prese addirittura con casi di Coronavirus "interni" all'azienda, tra conduttori e addetti ai lavori, è più che normale, dunque, che l'azienda abbia deciso di puntare ancora una volta su un volto molto amato come quello della D'Urso.