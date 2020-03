Barbara D’Urso a Pupo “Smettila di dire che abbiamo avuto una storia” e lui si scusa

Barbara D'Urso è stufa delle allusioni di Pupo su una loro presunta relazione. Il cantante ne ha parlato durante l'ultima puntata de il Grande Fratello Vip 2020 e ha fatto perdere la pazienza a Carmelita.

Questa volta Barbara D'Urso non le manda a dire. Stufa delle continue allusioni di Pupo su una loro relazione passata, la conduttrice prende la parola durante Pomeriggio 5 e dice la sua. Barbara non fa mai il nome del cantante, ma identificarlo non è difficile, gli indizi sono chiari.

La conduttrice, sguardo puntato verso la telecamera precisa:"Oggi c'erano un sacco di siti che riportavano per l'ennesima volta alcune dichiarazioni su una presunta storia che io avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo" - poi si corregge e precisa - "piccolo nel senso di età ovviamente, perché credo sia più piccolo di me, che ancora dopo anni e ancora al Grande Fratello continua a raccontare di un'ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa".

Se qualcuno non ha capito a chi si riferisce, Barbara specifica "questo cantautore molto famoso. È famoso in tutto il mondo per le canzoni meravigliose che ha scritto, una canzone bellissima di Cristiano Malgioglio che è Gelato al cioccolato - poi gli chiede di smetterla di raccontare il falso e pensare alla sua carriera - Basta dichiarare di una presunta storia con me. Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Alfonso Signorini e soprattutto per la prossima canzone meravigliosa che scriverai. Perché sei un grande cantautore e un grande conduttore. Adesso basta, amici come prima. Insomma Barbara è stufa di essere tirata in mezzo, gli ricorda di averlo già querelato in passato per delle sue affermazioni, Pupo in maniera poco elegante aveva detto che con gli anni era diventata "brutta, grassa e vecchia come un calciatore".

La nostra @carmelitadurso vuole mandare un messaggio dopo alcune dichiarazioni di ieri al #GFVIP pic.twitter.com/D0vgsotxF7 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 3, 2020

Oggi sono arrivate le scuse, o presunte tali di Pupo che ha scritto su Twitter "ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda. Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando 'La storia di noi due', penserò ad un sogno che però, non si è mai realizzato. Scusa". Sono convincenti? Lo sapremo nelle prossime ore e, soprattutto, vedremo se Alfonso Signorini cercherà di rinfocolare la polemica nella diretta di mercoledì del Grande Fratello VIP 2020.