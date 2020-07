Barbara D’Urso: nel promo della prossima stagione è già pronta a tornare al lavoro

Barbara D'Urso è in vacanza nel promo della prossima stagione ma è già pronta a tornare alla guida dei suoi programmi su Canale 5. Tanto che si porta dietro in valigia anche la macchina della verità dell'Alabama.

La conduttrice dà l'appuntamento ai suoi fan a settembre nel video, che trovate cliccando qui, in cui dimostra che anche d'estate non riesce a staccarsi dal lavoro. Nonostante sia tempo di meritato riposo per i conduttori televisivi, soprattutto per chi, come Barbara D'Urso, è rimasta in onda anche durante il periodo dell'emergenza. Forse perchè sa già che anche nella prossima stagione sarà impegnata con Pomeriggio 5, che ripartirà lunedì 7 settembre, Domenica Live e Live-Non è la d'Urso, che riprenderanno domenica 13 settembre. E allora tanto vale non perdere tempo e cominciare subito a pensare a un prossimo anno intenso e, si spera, di grandi soddisfazioni.

"Io vi aspetto qua" dice Barbara ai suoi fan sulle note di Tropicana, il brano degli anni ottanta del Gruppo Italiano. Nella valigia porta anche gli attrezzi del lavoro, come la macchina della verità dell'Alabama o la busta choc gold. Alla fine della clip ci accorgiamo che 'Carmelita' non riesce a stare lontana dal lavoro, lei il sole lo prende sui palazzi di Cologno Monzese, e siccome è una tuttofare, veste anche i panni della bagnina.