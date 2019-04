Barbara D'Urso: gli ospiti della sesta puntata di Live - Non è la D'Urso

Barbara D'Urso torna con la sesta puntata di Live - Non è la D'Urso, in onda stasera su Canale5 alle 21:20, in compagnia di Vittorio Sgarbi e Alba Parietti.

Live - Non è la D'Urso, il programma serale di Barbara D'Urso, torna stasera su Canale5 alle 21:20 con la sesta puntata. La scorsa settimana a tenere banco sono state dichiarazioni di Nina Moric nell'angolo soprannominato Uno contro tutti, ma stasera la presenza di Vittorio Sgarbi e Alba Parietti promette altrettante scintille.

La puntata di stasera vedrà l'intervento di ospiti vecchi e nuovi. Tornerà Pamela Prati per una nuovo capitolo del giallo sul suo matrimonio. Dopo le dichiarazioni della scorsa puntata che hanno riempito le colonne di parecchi giornali di gossip per tutta la settimana, Barbara D'Urso ha invitato nuovamente la showgirl perchè sostiene di essere entrata in possesso di alcune foto che ritrarrebbero il presunto sposo, Marco Caltagirone. Si tratta di un ritorno anche per l'ex bonas Paola Caruso, che è stata già più volte ormai nello studio di Live - Non è la D'Urso: dopo essersi sottoposta al test del DNA per svelare l'identità della madre, stasera tornerà insieme alla donna che sostiene di averla messa al mondo proprio per scoprire il risultato di quel test.

L'uno contro tutti di stasera, invece, vedrà ben due volti notissimi del piccolo schermo: Alba Parietti, che ha partecipato all'ultima edizione de L'isola dei famosi come opinionista, e Vittorio Sgarbi, il popolare critico d'arte famoso per le prese di posizione spesso discutibili, che stasera sarà in studio per la prima volta con le due figlie ventenni.

Non è tutto, perchè ci sarà spazio anche per le ultime polemiche su Wanda Nara, moglie e manager dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, recentemente molto criticata pubblicamente dalla cognata Ivana Icardi nella casa del Grande Fratello. E sempre rimanendo nel mondo del calcio: sarà presente in studio anche Santiago Lar, il ragazzo di 17 anni che sostiene di essere il figlio di Diego Armando Maradona.