Barbara D'urso: gli ospiti della quarta puntata di Live - Non è la D'Urso

Barbara D'Urso torna con la quarta puntata di Live - Non è la D'Urso, in onda stasera su Canale5 alle 21:20, in compagnia di Morgan e di Pupo!

Live - Non è la D'Urso, il nuovo programma serale di Barbara D'Urso, torna stasera su Canale5 alle 21:20 con la quarta puntata. La scorsa settimana a tenere banco è stata la presenza in studio di Asia Argento, che, parlando delle vicende poco felici che l'hanno vista protagonista nell'ultimo anno, non è riuscita a trattenere le lacrime. Tanto da intenerire la padrona di casa che ha deciso immediatamente di mandare la pubblicità. Non abbastanza velocemente, però, per evitare le feroci critiche di papà Dario Argento.

La puntata di stasera promette altrettante scintille grazie alla presenza di alcuni ospiti già molto discussi dalla vigilia. Primo fra tutti Morgan, ex leader dei Bluvertigo ed ex compagno di Asia Argento. Morgan sta per intraprendere una nuova avventura televisiva su Rai2, dove dal 23 aprile sarà nella giuria di The Voice of Italy, e proprio la sua tormentata carriera come coach nei talent sarà al centro dello spazio "uno contro tutti" che lo vedrà protagonista. Non soltanto l'abbandono di Amici e X-Factor, ma anche l'intervista che gli costò Sanremo nel 2010, il recente ritorno sul palco dell'Ariston al fianco di Achille Lauro, e naturalmente non mancheranno domande sulla sua vita privata, dalla lunga storia d'amore con Asia Argento fino alla relazione con l'ex concorrente di X-Factor Jessica Mazzoli, da cui è nata la seconda figlia, Lara.

Spazio anche a Pupo, che parlerà della sua vita poliamorosa, a Paola Caruso, che incontrerà la sua presunta madre biologica, ma soprattutto a Tony Colombo e Tina Rispoli. Chi sono? Il neomelodico e la vedova del boss Gaetano Marino, protagonisti del matrimonio più pacchiano e discusso dell'anno, che nel salotto di Barbara D'Urso mostreranno tanti video inediti della cerimonia celebrata qualche giorno fa a Napoli.