Barbara D'Urso: gli ospiti dell'ottava puntata di Live - Non è la D'Urso

Barbara D'Urso torna con l'ottava puntata di Live - Non è la D'Urso, in onda stasera su Canale5 alle 21:20, in compagnia dell'ex pornostar Ilona Staller.

Live - Non è la D'Urso, il programma serale di Barbara D'Urso, torna stasera su Canale5 alle 21:20 con l'ottava puntata. Che si prospetta ancora una volta all'insegna del giallo che sta infiammando il gossip da settimane: ci sarà o non ci sarà il matrimonio di Pamela Prati e Marco Caltagirone?

La puntata di stasera vedrà l'intervento di ospiti molto attesi, soprattutto per parlare del matrimonio più misterioso dell'anno, quello tra Pamela Prati e l'imprenditore Marco Caltagirone. In studio saranno presentate immagini esclusive della location che, proprio oggi, avrebbe dovuto ospitare le nozze dell'ex showgirl. Il matrimonio è stato ancora una volta rimandato ma la domanda resta pressante: chi è davvero Marco Caltagirone? Dopo che sono stati in molti a metterne in dubbio l'esistenza, una perizia fonica potrebbe far luce sul misterioso uomo, intervenuto telefonicamente durante la scorsa puntata di Live.

Si parlerà di chirurgia estetica shock con Sophia Vegas, la donna che si è sottoposta a un intervento di asportazione di alcune costole per avere il girovita più stretto del mondo. Anche se questo non le ha impedito di portare a termine, tre mesi fa, la prima gravidanza.

L'uno contro tutti di stasera, invece, vedrà ben due volti noti affrontare le temute cinque sfere: Ilona Staller, che negli ultimi giorni ha rivendicato il proprio vitalizio e ha denunciato l'ex marito, l'artista Jeff Koons, e Marco Baldini, un vero e proprio malato di gioco d'azzardo, finito più volte in mano agli usurai e, di recente, accusato di vittimismo.