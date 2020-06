Barbara D’Urso: Mediaset annuncia quando torneranno i suoi tre programmi

Barbara D'Urso come prevedibile resta a Mediaset. Non solo: l'azienda ha comunicato quando torneranno i suoi programmi - Pomeriggio 5 il 7 settembre, Domenica Live e Live Non è la D'Urso il 13 settembre - con un tweet che vuole anzitutto mettere a tacere tutte le voci di crisi con la conduttrice napoletana.

Barbara d'Urso partirà con @pomeriggio5 il 7 settembre, con @LiveNoneladUrso e @domenicalive il 13 settembre. Così, per chiarire. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) June 16, 2020

Barbara D'Urso a settembre tornerà ad essere la regina dei pomeriggi e delle domeniche degli italiani.

Mediaset ha messo a tacere tutti i pettegolezzi su presunte frizioni, nate soprattutto dopo che Dagospia aveva parlato in un suo articolo di una guerra in atto a Canale 5 tra la partenopea e Alfonso Signorini, che starebbe guadagnando sempre più spazio all'interno di Canale 5 proprio ai danni di "Carmelita".

Nonostante le smentite dei diretti interessati, i rumors sono continuati e il network ha preferito mettere un punto fermo ai rapporti con Barbara D'Urso per mezzo del tweet pubblicato sull'account Qui Mediaset dove si legge: "Barbara d'Urso partirà con @pomeriggio5 il 7 settembre, con @LiveNoneladUrso e @domenicalive il 13 settembre. Così, per chiarire". Domenica 21 giugno andrà in onda l'ultima puntata del Live - Non è la d'Urso, subito dopo Barbara andrà in ferie, in attesa di chiarire la sua posizione sulla conduzione del Grande Fratello, che dovrebbe riprendere nella prossima primavera.