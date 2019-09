Barbara D'Urso: Matteo Salvini tra gli ospiti della seconda puntata di Live - Non è la D'Urso

Live - Non è la D'Urso torna stasera su Canale 5 con la seconda puntata, in cui Barbara D'Urso ospiterà il leader della Lega Matteo Salvini.

Live - Non è la D'Urso, il programma serale di Barbara D'Urso, torna stasera su Canale5 alle 21:20 con la seconda puntata della nuova edizione e un ospite d'eccezione: Matteo Salvini.

Annunciato tra gli ospiti già da una settimana, il leader della Lega, dopo la fine dell'esperienza di governo, ha accettato di varcare la soglia dello studio di Canale 5. Ma soprattutto ha accettato di sottoporsi alle domande delle 5 Sfere, tra cui, stasera, ci sarà anche Asia Argento, l'ormai famoso spazio denominato come "Uno contro tutti" in cui, Matteo Salvini in questo caso, seduto al centro dello studio dovrà rispondere alle scomode domande di 5 personaggi.

Barbara D'Urso sarà raggiunta in studio anche da Loredana Bertè, che sarà tra poco al cinema come doppiatrice de La Famiglia Addams, e che renderà omaggio alla sorella scomparsa Mia Martini.

Spazio nuovamente al caso Pamela Prati - Mark Caltagirone con le nuove accuse della mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino che, in base a quanto dichiarato da Pamela Prati, sarebbe stato preso in affido dalla showgirl e dal fidanzato fantasma (ma chi ha seguito la scorsa stagione di Live - Non è la D'Urso sa fin troppo bene che non è così). Sarà poi l'ora di dare il benvenuto in studio ad Adriano Panzironi, ideatore di una dieta che allungherebbe la vita fino ai 120 anni. Sarà accompagnato da quanti si reputano soddisfatti dal nuovo regime alimentare ma anche dalle critiche di chi reputa Panzironi solo un ciarlatano pericoloso.