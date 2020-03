Barbara D'Urso, Matteo Salvini e l'Eterno Riposo in diretta: pioggia di critiche via social

L'Eterno Riposo di Matteo Salvini e Barbara D'Urso, recitato a Live - Non è la D'Urso ieri sera, ha suscitato una marea di critiche via social. Risultato che probabilmente nessuno dei due protagonisti si aspettava, ma la realtà dei fatti è che, a parecchie ore dalla diretta, su Twitter, per esempio, si moltiplica il fronte di chi invoca addirittura la chiusura del programma.

Come si è arrivati a questo punto? É successo tutto in meno di un minuto (come potete vedere in questo video): Barbara D'Urso ha aperto il collegamento con Matteo Salvini che ha chiesto pochi secondi per dedicare un pensiero "ai 10.000 italiani che sono morti senza neanche essere stati salutati dai figli, dalle figlie, dalle moglie e dai mariti" a causa del Coronavirus. Il pensiero in questione era una preghiera, l'Eterno Riposo, da recitare rigorosamente in silenzio, come da richiesta del leader della Lega.

Barbara D'Urso è però intervenuta, facendo precipitare una situazione già grottesca: "Se vuoi, io lo dico, lo posso recitare perché tanto tutte le sere io faccio il rosario, non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo". La replica di Matteo Salvini - "Siamo in due, Barbara" - non ha lasciato spazio a dubbi circa quanto sarebbe accaduto solo una manciata di secondi più tardi: i due hanno finito per recitare insieme, ad alta voce e in diretta su Canale 5, davanti a oltre 2 milioni di spettatori, gli ultimi versi di quella preghiera.

La reazione sui social degli spettatori è stata immediata: c'è chi ha chiesto scusa ai morti, come Selvaggia Lucarelli, chi, ancora nel momento in cui scriviamo, chiede a Mediaset la chiusura del programma o le scuse della produzione, chi non riesce a mandar giù la capacità di rendere trash anche una tragedia come quella che tutto il mondo sta vivendo.

E tra gli sbigottiti ci sono anche tanti di quei familiari che non hanno potuto salutare per l'ultima volta un proprio caro, come chi semplicemente ha scritto: "Questo squallido teatrino è un insulto alla sua memoria! [...] Barbara D'Urso e Matteo Salvini dovreste vergognarvi! Non ci sono parole allo schifo!"