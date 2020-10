Barbara D'Urso: lite surreale con la Marchesa d'Aragona a Live Non è la D'Urso

Barbara D'Urso e la Marchesa d'Aragona hanno dato vita a una lite surreale durante l'ultima puntata del Live Non è la D'Urso: Daniela Dal Secco ha sostenuto che il suo agente aveva fatto degli accordi sugli argomenti da trattare in trasmissione. La conduttrice napoletana, ignara di questi "paletti", ha preferito evitare di parlare con la marchesa con un definitivo 'Questa è casa mia, decido io e allora di lei non parlo'.

L'ultima puntata di Live Non è la D'Urso ha visto di scena la marchesa D'Aragona che questa volta era stata invitata in veste di opinionista. Era passata da poco l'una di notte quando Barbara D'Urso ha detto "adesso parliamo della Marchesa". Sembra che Barbara volesse mandare in onda un servizio che per l'ennesima volta metteva in dubbio le nobili origini di Daniela Dal Secco, a questo punto è cominciato un soliloquio dell'aristocratica a cui la D'Urso ha risposto in maniera molto seccata, come potete vedere in questo video.

Prima ancora che partisse il video e che Barbara D'Urso introducesse l'argomento la Marchesa l'ha interrotta dicendo: "Non erano questi gli accordi, il mio agente ha fatto dei patti con una persona della sua redazione, Cristina, che certi argomenti non sarebbero stati toccati, e i patti vanno rispettati". La marchesa ha continuato nonostante la costernazione della D'Urso: "io sono una giornalista e mi avevano detto che sarei venuta qui come giornalista non voglio essere nuovamente attaccata, tutte le volte non posso venire qua per essere presa al bersaglio. Io ho una dignità. Uno può decidere se vuole venire a farsi prendere in giro, oppure uno può dire 'vengo se posso fare il mio lavoro'".

Barbara D'Urso, dopo aver accompagnato il mini comizi della marchesa con le sue epiche espressioni facciali, ha preso la parola per sottolineare che questi accordi sono stati fatti a sua insaputa e si è detta scioccata di sapere che la marchesa, come giornalista, ha un agente. "Quindi ci sarebbe un agente che metterebbe dei paletti, e ci sono dei patti perché Lei mette delle condizioni per venire qua io non ne so nulla - ha affermato Barbara - in genere le persone che lavorano con me, che stimo moltissimo e di cui mi fido, parlano di accordi come, per esempio se viene Mickey Rourke, che ci chiede di evitare di parlare di un argomento delicato, noi lo rispettiamo. Che ci fosse un patto sulla Marchesa, non me l'avevano comunicato".

La D'Urso, visibilmente irritata, ha chiuso il discorso rifiutandosi di continuare a parlare con la marchesa: "Lei non sa neanche cosa io stavo per mandare in onda però siccome questa trasmissione la conduco e la scrivo anche io, e sarà così per molti anni ancora, io decido che stasera non parlo più di Lei perché non conosco questi accordi".