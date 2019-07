Barbara D'Urso: il lato B su Instagram, il vestito trasparente fa impazzire i fan

Barbara D'Urso e il suo lato B hanno fatto impazzire Instagram: tutta colpa del vestito trasparente che la conduttrice di Canale5 ha indossato per salutare il suo ultimo giorno di vacanze al mare.

Barbara D'Urso, dopo una stagione a Mediaset trionfale dal punto di vista degli ascolti ma anche parecchio faticosa, si è presa una meritata pausa, pur se brevissima. Come d'abitudine, nonostante abbia deciso di staccare la spina per un po' in riva al mare, la conduttrice non ha fatto mancare aggiornamenti a tutti i suoi affezionati follower. Che l'hanno prima vista finalmente lontana dalle luci abbaglianti dello studio, finalmente senza trucco, e poi hanno potuto ammirare, in un post successivo, un lato inedito, per così dire, di Barbara.

"Uno sguardo al mio mare da cui non vorrei staccarmi mai. Ma questa era una vacanza brevissimissima e fra poco si torna a casa" ha scritto a commento di una foto che la vede di spalle, ammirare l'orizzonte mentre i fan hanno potuto guardare altro grazie a un copricostume bianco che lascia davvero poco spazio all'immaginazione.

In poche ore la foto ha raggiunto i 40.000, suscitando tantissime reazioni discordanti tra i commenti: c'è lo zoccolo duro dei fan, che ama Barbara sempre e comunque, ma c'è anche chi la critica molto per le solite questioni di decoro, età. "Ti sei messa il costume da ragazza, ridicola, sei entrata nei 63 anni, rassegnati" le scrive qualcuno, "Sei una brava conduttrice avrai anche un bel fisico ...ma non pensi che i figli possano sentirsi a disagio a vedere le trasparenze della propria mamma ...visto che dici sempre di essere all'antica" fa eco qualcun altro. Alla fine, però, la risposta di Barbara D'Urso è quella che conta: lei continua a postare foto dalla sua breve, incantevole vacanza senza troppo curarsi delle critiche. Se per Canale5 funziona, funzionerà anche sui social.