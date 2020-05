Barbara D'Urso: "Sono stata ingenua". Lo sfogo su Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Barbara D'Urso si sente ingenua: è questo il risultato del suo sfogo su Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia avvenuto durante Pomeriggio 5 di lunedì, all'indomani della "sceneggiata", come lei stessa l'aveva definita, andata in onda domenica sera a Live - Non è la D'Urso.

L'argomento ha tenuto banco sui social per tutta la serata e per tutta la giornata di ieri: nonostante la promessa sull'esclusiva del loro incontro, dopo i 3 mesi di distanziamento forzato, fatta a Barbara D'Urso, i due amanti del Grande Fratello Vip 2020 si erano incontrati già di nascosto sabato in Sicilia. Facendo risultare in effetti il loro incontro durante la puntata di Live, preparato da "Carmelita" e dagli autori fin nei minimi dettagli, solo una "sceneggiata", citando la stessa conduttrice partenopea.

Così, dopo averli smascherati in diretta già domenica, lunedì Barbara D'Urso si è lasciata andare a uno sfogo durante Pomeriggio 5 (il video a questo link).

Virtualmente consolata e rassicurata da Francesco Fredella, la conduttrice non ha potuto fare a meno di puntualizzare che: "Io non voglio più commentare quello che è successo ieri sera perché sono positiva. È inutile polemizzare, ma se io l'avessi saputo prima avrei gestito tutto in maniera diversa, sapendo che si erano già visti non avrei fatto tutta la cosa dei guanti e delle mascherine. Auguro loro di essere felici. Diciamo che sono stati un po' ingenui. O forse sono stata ingenua io".