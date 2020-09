Barbara D'Urso gioca a Il Diavolo veste Prada nel promo di Live Non è la D'Urso

Barbara D'Urso si diverte, nel nuovo promo di Live Non è la D'Urso, a vestire i panni de Il Diavolo veste Prada. E non solo quelli, per lei quasi scontati, del "boss" Miranda Priestly.

Conduttrice dal multiforme ingegno (e impegno), bisogna arrivare alla fine dello spot per trovare ancora lei, Barbara D'Urso, lasciati alla sua "sosia" più arcigna tacchi altissimi e parrucca bianca, nelle vesti di una potenziale Andy Sachs, l'assistente che nel film è interpretata da Anne Hathaway. Un po' come a volere ancora una volta sottolineare che, dietro il volto di punta di Canale 5 e le giacche coi lustrini della diretta, c'è sempre la vera D'Urso, lavoratrice instancabile.

A proposito di lavoro: la conduttrice partenopea tornerà in studio proprio oggi, dopo il meritato riposto estivo, con Pomeriggio Cinque, in onda dalle 17:15 circa su Canale 5. Come sappiamo, nonostante i rumor, "Carmelita" tornerà alla guida anche dei suoi due programmi domenicali, il pomeridiano Domenica Live e il serale Live Non è la D'Urso, a partire dal 13 settembre, per una nuova stagione ancora ricchissima di impegni ma, almeno in fase iniziale, senza pubblico in studio.