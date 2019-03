Barbara D'Urso, Fabrizio Corona tra gli ospiti di Live - Non è la D'Urso, stasera su Canale5

Marica Lancellotti

Live - Non è la D'Urso, il nuovo programma serale di Barbara D'Urso, parte stasera su Canale5 alle 21:20 con la prima puntata. Se ne parla ormai da giorni: ci sarà anche Fabrizio Corona? Il re dei paparazzi non ha mai smentito la sua ospitata, e d'altronde Barbara, che ha ricordato in settimana il torto subito da lui anni fa, ha chiaramente fatto sapere che "qualcuno" stasera chiederà scusa a lei e a suo figlio, ma dalle parti di Mediaset vige ancora l'assoluto riserbo.

Finalmente ci siamo!

QUESTA SERA parte Live #Noneladurso! @carmelitadurso pic.twitter.com/mJE39MrqNE — Live - Non è la d'Urso (@LiveNoneladUrso) 13 marzo 2019

Ci sono intanto degli ospiti assolutamente confermati e assai ghiotti. "Ha preso un aereo lontano, è arrivata questa mattina alle 6 a Roma partendo da Hong Kong. Sono troppo felice, non la vedo da anni, abitavamo nello stesso pianerottolo!" così, nella scorsa puntata di Domenica Live, è stata proprio la padrona di casa a rivelare la presenza di Heather Parisi. Anche questa volta non risparmierà stoccate alla rivale di sempre, Lorella Cuccarini? Dopo la polemica degli ultimi giorni innescata dal Ministero della Cultura ucraino, sarà in studio anche Albano e non da solo: ad accompagnarlo una parte della sua numerosa famiglia, Loredana Lecciso e i loro due figli Jasmine e Albano Jr. Una ventata di internazionalità sarà portata da Thomas Markle Junior, il fratello della duchessa del Sussex ed ex attrice di Suit, Meghan Markle, bandito, come il resto della famiglia, dalle nozze reali dello scorso maggio. Alla vigilia della nascita del nuovo royal baby, Thomas sarà in studio per fare un accorato appello alla sorella affinchè possa prima o poi stringere tra le braccia il piccolo futuro membro della casa reale britannica.

Sulla presenza o meno di Fabrizio Corona nessuno ha voglia di sbottonarsi troppo, ma nella conferenza stampa di presentazione è stata la stessa Barbara D'Urso a dichiarare: "Ho accettato di averlo in trasmissione solo perché ha insistito e vuole chiedermi pubblicamente scusa per gli attacchi a me e alla mia famiglia" ha spiegato, con riferimento ad un foto scattata anni fa al figlio. Lo stesso Corona in settimana, in un'intervista al Corriere, aveva anticipato una scelta fondamentale per la sua vita che sarebbe stata annunciata proprio prossimamente in prima serata su Canale5, nel salotto di quella che lui aveva definito un'amica a cui aveva però fatto del male. E a proposito di ex amici e di brutti gesti: difficilmente si parlerà della polemica esplosa all'Isola dei Famosi 2019 per la dichiarazione chock del re dei paparazzi all'indirizzo di Riccardo Fogli. Barbara D'Urso è statat chiara: "Mi risulta che per quello Corona abbia chiesto scusa".