Barbara D'Urso, la confessione hot: "Sesso? Non mi ricordo come si fa..."

Barbara D'Urso, nel corso di Pomeriggio 5, si è lasciata andare a una confessione hot, sostenendo di non ricordare neppure come si faccia a far sesso.

Barbara D'Urso ha spiazzato tutto lo studio con la confessione riguardo al sesso: semplicemente la bella conduttrice partenopea ha affermato, davanti alle telecamere di Pomeriggio 5, di non ricordare neppure come si fa.

Cosa ha portato Barbara D'Urso ad un'ammissione tanto schietta? La "colpa" è stata dell'imitatrice Emanuela Aureli, in collegamento da casa, nella puntata di ieri, per festeggiare il suo compleanno, e della sua ritrosia all'idea di una seconda maternità. La D'Urso, mamma di due ragazzi, ha provato a convincerla del contrario, ma l'argomento a cui è sempre impossibile controbattere è stato alla fine sfoderato da un altro ospite, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, che, a proposito del far figli ha esclamato: "Poi è anche piacevole provarci".

Barbara D'Urso, dalla risposta sempre pronta, è intervenuta in merito alla "piacevolezza del provarci" rispondendo che: "Non lo so, non ricordo nemmeno come si fa. Sono anni che non lo faccio...". Parole che hanno generato l'ilarità di Roberto Alessi e il suo piccolo rimprovero: "Bugiardella...". Ma a questo punto Barbara ha preferito tacere e passare la linea.