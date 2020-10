Barbara D’Urso: l'augurio di morte costa a Yari Carrisi una condanna

L'augurio di morte a Barbara d'Urso è costato a Yari Carrisi: il figlio di Al Bano e Romina Power aveva scritto su Instagram 'la D'Urso deve morire' condividendo frasi simili di altri utenti del social.

Il fattaccio risale allo scorso 21 aprile quando il secondogenito di Al Bano e Romina Power aveva stupito i suoi follower pubblicando sul suo profilo Instagram una scritta 'choc', come direbbe la diretta interessata. "La D'Urso deve morire" aveva scritto Yari Carrisi augurando la morte alla nota conduttrice di Canale 5. Il post arrivava pochi giorni dopo una puntata di Pomeriggio 5 in cui Barbara D'Urso aveva parlato di un riavvicinamento tra Al bano e Loredana Lecciso.

Dopo le reazioni sdegnate di molti utenti, Yari aveva precisato che il suo augurio era riferito alla trasmissione scrivendo in un nuovo post: "È ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato il nome al programma. Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio, ma è cattivo ed ignorante e si approfitta della gente e delle sventure delle persone, è ora di relegarlo al passato. Da anni si è propagato in tutte le case d'Italia come un virus ed è ora di chiudere il flusso negativo che emana. Non è mai stata mia intenzione augurare la morte a nessun essere vivente ma esclusivamente augurarmi/ci la fine di un programma che ritengo dannoso".

Il Tribunale ha contestato questa tesi perché nello stesso giorno Carrisi ha condiviso i post di utenti che auspicavano la morte di Barbara. I giudici in base a queste condivisioni non gli hanno concesso il beneficio del dubbio e lo hanno condannato.

Barbara D'Urso in tutti questi mesi non ha mai parlato della frase di Yari Carrisi, né in trasmissione né con la stampa. La sorella Daniela invece il giorno stesso era intervenuta sui social scrivendo: "Dunque tu, figlio di Al Bano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? Le stai augurando la morte".