Yari Carrisi, la precisazione su Barbara D'Urso: “Mi riferivo al programma e non alla persona”

Yari Carrisi fa una precisazione su Barbara D'Urso e, sempre su Instagram, chiarisce che non si è mai augurato la morte della conduttrice ma solo del suo programma che considera cattivo ed ignorante.

Solo poche ore fa avevamo riportato la notizia del duro attacco di Yari Carrisi sul suo account Instagram contro Barbara D'Urso. In due delle storie di Instagram il figlio di Albano e Romina Power aveva scritto "la Durso deve morire".

Nel frattempo su Su Yari Carrisi sono piovute le critiche dei social. L'autore del post, vistosi attaccato da più' parti, in una nuova storia di Instagram ha precisato il suo pensiero.

"È ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato il nome al programma - scrive Yari, aggiungendo - il tipo di show che non aiuta a vivere meglio ma è cattivo ed ignorante e si approfitta della gente e delle sventure delle persone, ed è ora di relegarlo al passato". Dopo questa critica al programma di Barbara D'Urso l'affondo di Yari Carrisi prosegue "da anni si è propagato in tutte le case come un virus ed è ora di chiudere il flusso negativo che emana. Non è mai stata mia intenzione di augurare la morte a nessun essere vivente ma esclusivamente augurarmi/ci la fine di un programma che ritengo dannoso".

Una rettifica che non ha convinto la maggioranza degli utenti dei social, la maggior parte ritiene che Yari abbia capito l'errore fatto e stia tentando di porre rimedio.