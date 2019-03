Barbara D'Urso: Asia Argento tra gli ospiti di Live – Non è la D'Urso, stasera su Canale5

Marica Lancellotti

Live - Non è la D'Urso, il nuovo programma serale di Barbara D'Urso, torna stasera su Canale5 alle 21:20 con la terza puntata. La scorsa settimana il programma ha visto un drastico calo di ascolti dopo il boom dell'esordio, in cui aveva superato il 17% di share. Anche se stasera Barbara D'Urso promette di rifarsi della piccola delusione dello scorso mercoledì grazie alla presenza di Asia Argento.

Ci sarà molto spazio per tutti gli ospiti, come Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, che saranno opinionisti per questo mercoledì 27 marzo. Ci sarà ampio spazio anche per Marco Carta ed Eva Grimaldi, accompagnata dalla futura moglie Imma Battaglia, con cui Barbara D'Urso affronterà la polemica di questi giorni legata al Congresso mondiale delle famiglie, in corso a Verona dal 29 al 31 marzo. A proposito di famiglie, in studio ci saranno anche Diego Armando Maradona Jr e sua moglie Nunzia che condivideranno con gli spettatori una lieta novella: Diego Armando Maradona senior sta per avere un nuovo nipotino. E in fondo sempre di famiglia si tratta anche se cambia un tantino l'argomento e il motivo dell'ospitata: con Barbara D'Urso ci saranno le due gemelle trentine star del porno che hanno recentemente dichiarato come Papa Francesco sia il loro mito.

Il momento più atteso, però, resta sicuramente l'ingresso in studio di Asia Argento, che affronterà il cosiddetto "uno contro tutti", il confronto tra ospite, pubblico e opinionisti che la scorsa settimana aveva visto protagoniste Wanna Marchi e la figlia Stefania. Al centro dello scontro ci sarà non solo la vita sentimentale dell'attrice - la sua lunga relazione con Morgan, il flirt con Fabrizio Corona - ma anche lo scandalo molestie che continua a scuotere il mondo dello spettacolo internazionale, e che ll'ha vista passare dal ruolo di vittima accusatrice di Harvey Weinstein a quello di "carnefice", dopo le accuse a suo carico rivolte da Jimmy Bennett.

