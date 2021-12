Barbara D’Urso ai fan: “Non sono malata, ci vediamo a gennaio”

I fan di Barbara D'Urso possono stare tranquilli: la conduttrice sta bene e tornerà a gennaio alla conduzione di Pomeriggio 5. La pausa natalizia prevista da Canale 5 le ha permesso di prendere qualche settimana di riposo, la cosa però ha allarmato i suoi telespettatori. 'Carmelita', per tranquillizzarli, ha pubblicato un lungo post nelle storie di Instagram dando loro appuntamento al 14 gennaio.

Da alcuni giorni Pomeriggio 5 è diventato Pomeriggio 5 News, al timone della trasmissione c'è Simona Branchetti, la giornalista che gli spettatori della rete ammiraglia di Mediaset conoscono per il programma Morning News. Il cambio era stato già annunciato nelle scorse settimane ma alcuni fan di Barbara D'Urso, non vedendo la loro beniamina nella solita fascia pomeridiana, hanno temuto che la conduttrice napoletana si fosse ammalata o, peggio ancora, fosse stata sostituita.

A Barbara sono arrivati talmente tanti messaggi che ha deciso di rassicurare tutti con un post nelle storie di Instagram. "In tantissimi mi state scrivendo sui social - ha scrtto la D'Urso - avete paura che io abbia il covid. Non ho il covid, sto benissimo, zero, tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto una favola". Dopo aver rassicurato tutti sul suo stato di salute Barbara ha spiegato ai più distratti il motivo della sua assenza dal video "tutti mi chiedete perché non sono in televisione. Perché da 14 anni Pomeriggio Cinque, a un certo punto, va in vacanza. Va in vacanza e anche io vado in vacanza".

Nella parte finale del post Barbara ha annunciato con chi passerà le vacanze di Natale e ha salutato la giornalista a cui ha ceduto, momentaneamente, il testimone "io non ne parlo mai, perché sono molto riservata, ma ho una famiglia; ho dei fratelli, una seconda mamma, due figli, e quindi da 14 anni queste vacanze di Natale sono giustamente sacre. Quest'anno Mediaset ha scelto di tenervi informati anche durante il periodo natalizio, come fa con Mattino cinque News, così c'è Pomeriggio Cinque News con una bravissima giornalista che vi tiene informati finché poi non arrivo io come sempre a gennaio col cuore. Sto bene, sto benissimo e adesso parto e vado dalle mie creature. Buon Natale".

Barbara tornerà il 14 gennaio, naturalmente col cuore.