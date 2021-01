Barb and Star Go to Vista Del Mar: Kristen Wiig nel teaser trailer della commedia

Il teaser trailer di Barb and Star Go to Vista Del Mar vede Kristen Wiig ed Annie Mumolo nei panni di una coppia di scatenate amiche in cerca di divertimento.

La coppia comica formata da Kristen Wiig ed Annie Mumolo scatenata nel primo teaser trailer di Barb and Star Go to Vista Del Mar, commedia scritta e interpretata dal suo responsabile di le amiche della sposa.

Barb and Star Go to Vista Del Mar vede le due attrici nei panni di due migliori amiche e coinquiline che decidono di lasciare la loro sonnacchiosa cittadina del Midwest per la prima volta per una vacanza selvaggia al sole e al mare. Purtroppo il loro percorso si intreccia ai minacciosi piani di un pericolo villain.

Il teaser trailer diffuso da EW non mostra Kristen Wiig e Annie Mumolo, ma svela i dettagli delle loro parrucche mentre le due discutono il plot del film.

"Barb, e se comparissimo in un film?" chiede la Wiig. "Oh mio Dio, posso quasi vedere il nostro trailer."

Successivamente la coppia balla sulle note di Holiday di Madonna prima di dirigersi su una spiaggia assolata lanciandosi in numeri musicali nella destinazione esotica. Nel teaser intravediamo anche la co-star Jamie Dornan intento a togliersi la maglia.