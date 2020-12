Barack Obama sull'esistenza degli UFO: "Non posso dire nulla"

Ad una domanda specifica di Stephen Colbert, Barack Obama non ha negato di sapere qualcosa sull'esistenza degli UFO, dichiarando semplicemente di non poter dire nulla a riguardo, rafforzando ancor di più le convinzioni di coloro che credono agli alieni.

Di recente si è tornato a parlare della possibilità di realizzare un biopic incentrato sulla carriera politica di Barack Obama, complice l'uscita del suo libro di memoria, Una terra promessa, che rappresenterebbe un'ottima base per un'ipotetica sceneggiatura cinematografica. Al momento non si sa ancora quale regista potrebbe prendere in carico il progetto, né quale attore sarebbe chiamato ad interpretare l'ex presidente americano (anche se Barack Obama ha dichiarato la propria preferenza per Drake), eppure una cosa è certa: oltre alla sua ascesa politica e ai suoi otto anni di mandato, il film in questione potrebbe contenere riferimenti agli extraterrestri e quindi a tutto ciò di cui Obama sarebbe venuto a conoscenza nel corso della sua permanenza nello Studio Ovale.

Il fatto che ai "piani alti" si sappiano molte più cose riguardo gli alieni rispetto a ciò che la gente comune abbia mai saputo, rappresenta una teoria sostenuta da sempre da milioni di persone sparse per il mondo. Ed ecco perché durante una recente puntata del Late Show, in cui è stato ospite proprio Barack Obama, il conduttore Stephen Colbert ha pensato bene di porre una domanda riguardante l'esistenza degli UFO all'ex inquilino della Casa Bianca. Obama, però, ha replicato con un secco "Non posso dirtelo", rimandando al mittente la domanda che però non si è perso d'animo ed ha tentato di carpire qualche informazione in più: "Lo prendo come un sì, perché se non esistessero diresti che non ce ne sono, giusto? Hai appena giocato la tua mano. Pensavo fossi un giocatore di poker. Hai appena mostrato al 100% la tua carta del river", ha dichiarato sorridendo il conduttore, mentre Obama è rimasto impassibile ed ha replicato dicendo: "Sentiti libero di pensarlo", con Colbert che non ha potuto far altro che chiosare con un "Lo farò".

Insomma, il 44esimo presidente americano è stato di poche parole che però sembrano aver confermato quello che in tantissimi pensano, ovvero che esista un segreto che viene tramandato di presidente in presidente e chissà se prima o poi qualcuno di questi non decida di "sbottonarsi" un po' di più sulla questione. Per il momento, però, con buona pace di tutti gli amanti di X-Files e di Indipendence Day, il biopic di Obama sembra essere destinato a raccontare esclusivamente il suo operato politico, escludendo qualsiasi riferimento al mondo del paranormale.