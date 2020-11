Barack Obama approva Drake come suo interprete in un possibile biopic

Durante una recente intervista, Barack Obama ha espresso la sua approvazione riguardo la possibilità di affidare a Drake il ruolo da protagonista in un film biopic dedicato al 44º Presidente degli Stati Uniti.

Joe Biden e suo figlio Beau. Dietro di loro, Barack Obama

Nonostante non sia stato ancora realizzato un film sulla carriera politica di Barack Obama, sembra che sia stato già individuato l'attore che interpreterebbe l'ex presidente americano in un biopic a lui dedicato. Nelle scorse ore, infatti, Obama ha rilasciato una lunga intervista a Speedy Morman, durante la quale ha ammesso di approvare completamente l'ipotetico casting di Drake come suo interprete qualora se ne presentasse l'opportunità. "Dirò questo, Drake sembra essere in grado di fare tutto ciò che vuole. Voglio dire, è pieno di talento. Quindi, se arrivasse il momento, lui sarebbe sicuramente pronto per farlo". Obama ha aggiunto che non sarebbe solo lui a dare la sua benedizione a Drake per interpretarlo, ma lo farebbero anche le sue figlie. "Drake ha il timbro di approvazione della mia famiglia. Sospetto che a Malia e Sasha andrebbe benissimo".

Barack e Michelle Obama si abbracciano dopo che lui è stato riconfermato Presidente degli Stati Uniti per la seconda volta, nel 2012

Ricordiamo che in passato è stato lo stesso Drake ad ammettere il proprio interesse per il personaggio di Obama sul grande schermo. In un'intervista rilasciata a Paper, dichiarò: "Spero che qualcuno faccia presto un film sulla vita di Obama perché potrei interpretarlo. Ogni volta che lo vedo in TV, non cambio canale, faccio attenzione e ascolto le inflessioni della sua voce. Non sono in modalità studio perché nessuno mi ha chiamato per fare niente, ma faccio solo attenzione in modo che, se dovessero chiedermi di interpretarlo, io non debba sforzarmi di imparare a parlare come lui".

Per quanto riguarda Obama, è stato già interpretato in televisione e al cinema, basti pensare a Kingsley Ben-Adir in Sfida al presidente - The Comey Rule, Devon Terrell in Barry e a Parker Sawyers in Ti amo Presidente. Manca però un vero e proprio biopic dedicato alla sua carriera politica, per il quale è giunto in aiuto anche il recente libro dell'ex presidente americano, intitolato A promised land.