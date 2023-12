Bar Stella, questa sera l'ultima puntata: Il saluto di Stefano De Martino e Riccardo Cassini

Ultima puntata di Bar Stella: stasera, 6 dicembre, in seconda serata alle 23.50 su Rai 2 il programma di Stefano De Martino apre la sua serranda per l'ultima volta. Il conduttore ha spiegato a Che tempo che Fa il motivo della chiusura. Oggi anche Riccardo Cassini, co-autore dello show, ha salutato il pubblico con un post condiviso sui social.

Bar Stella saluta il pubblico di Rai 2

Stefano De Martino spiega perchè il programma chiude

Stefano De Martino ospite di Fabio Fazio su Nove, dove ha risposto alle polemiche sui presunti tradimenti a Belen, ha spiegato i motivi della chiusura di Bar Stella: "Io non sono affezionato alle lunghe serie, questo è un programma di Arboriana memoria, noi già abbiamo fatto due serie in più rispetto al solito. Sai quelli della notte? Indietro tutta".

I nuovi progetti del conduttore

Il conduttore campano in questo periodo è impegnato a Teatro dove sta portando in giro per l'Italia il suo spettacolo Meglio stasera. De Martino tornerà presto in televisione, il 26 dicembre 2023, in prima serata su Rai 2, condurrà lo speciale Da Natale a Santo Stefano.

"Da buon meridionale, per me l'onomastico vale quanto il compleanno, e questa serata mi darà modo di festeggiarlo", ha spiegato Stefano a Tv Sorrisi e Canzoni.

Riccardo Cassini su Instagram

Riccardo Cassini, che ha ideato il programma insieme a Stefano De Martino ha salutato il pubblico con un post su Instagram dove ha ricordato: "A novembre 2020 Stefano ed io vagavamo nei corridoi Rai con un paio di fogli A4 su cui avevamo appuntato le idee del nostro 'no-show'". Il post è stato condiviso anche da Stefano De Martino sul suo profilo.

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Bar Stella

La solenne Ambrosia regala al capitano Stefano De Martino una delle sue perle: negli archivi britannici sono state rinvenute lettere mai recapitate del 1700, scritte dalle mogli ai mariti marinai.

Il tema dell'amore a distanza viene affrontato dall'ospite intelligente, l'avvocata Ester Viola, che descriverà agli avventori del Bar i vantaggi e gli svantaggi delle tresche in remoto.

Introdotta dalla ispirata mezza luna Adelaide Vasaturo, la cantante Simona Molinari si esibirà in una superlativa versione di "Puttin on the Ritz" con le note della Disperata Erotica Band dei fratelli Perris e la vocalist Gaia di Fusco.

Tra i tavoli dell'impossibile abitati dal barista Luciano (Herbert Ballerina) e l'avvocato D'Afflitto (Giovanni Esposito), si aggirerà anche un inquieto Mahatma Gandhi. Ci saranno anche Beatrice (Giulia Vecchio) e il suo stalker Dante Alighieri (Andrea Delfino) insieme all'ispirata mezza luna Adelaide Vasaturo.

Tele Maria 2, della novizia Mirea Flavia Stellato, trasmetterà una versione evangelica di "Ballando con le stelle", mentre Franco Castiglia, capo sala e colonna del Bar, ricorderà al pubblico quanto manchi a Natale.