Stefano De Martino replica a Belen: 'Non rendo pubblica la mia verità, è la madre di mio figlio'

Stefano De Martino ha risposto in diretta a Belen, che nel pomeriggio lo aveva accusato di averla tradita durante il matrimonio

Botta e risposta attraverso i programmi televisivi della domenica tra Belen e Stefano De Martino, protagonisti di una travagliata storia d'amore iniziata dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi e terminata definitivamente quest'anno. I due sono stati ospiti rispettivamente di Domenica In e Che Tempo Che Fa, dove, con toni diversi, hanno parlato della fine della loro relazione.

Belen e Stefano: una giornata in televisione

La domenica televisiva dell'ex coppia Belen-D Martino è iniziata a Domenica in dove Belen Rodriguez, intervistata da Mara Venier ha raccontato la sua versione dei fatti, parlando dei presunti tradimenti dell'ex marito. In serata è arrivata la replica di Stefano.

La risposta di De Martino all'ex moglie

Intervistato da Fabio Fazio a che tempo che fa su Nove, Stefano De Martino ha preferito non replicare alle accuse dell'ex moglie sui suoi presunti tradimenti. Il conduttore di Bar Stella ha chiarito che, soprattutto per rispetto del figlio, non ha intenzione di alimentare la polemica con Belen.

"Lasciami dire una cosa, non è una replica, solo una riflessione. Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria: c'è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé", ha esordito Stefano.

"Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità per due motivi: il bene che c'è stato e che c'è tuttora, perché io le voglio sinceramente ancora tanto bene; il secondo, più importante, è che Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale", ha concluso De Martino

Cosa aveva detto Belen

La loro storia d'amore era iniziata proprio con un tradimento di Stefano. Quando Belen lo conobbe ad Amici di Maria de Filippi, il ballerino era fidanzato con Emma, ma di questo la showgirl argentina non ha parlato con la conduttrice di Rai 1, la Rodriguez si è riferita solo ai presunti tradimenti durante la loro relazione.

"La nostra storia non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento - ha detto Belen - Io l'ho saputo dopo un mese, ho fatto finta di niente. Ho anche chiacchierato con le signorine, hanno ammesso subito tutto. Erano una decina, sono arrivata a dodici, poi ho smesso di telefonare".

Belen, che in passato aveva avuto una relazione con Fabrizio Corona, ha parlato anche di depressione, malattia che aveva già conosciuta all'epoca del famoso video che fu pubblicato in rete che la mostrava mentre faceva sesso con un ragazzo quando era giovanissima.

All'epoca il disturbo depressivo, e il dolore per la gogna mediatica, le causarono anche un aborto spontaneo, il figlio che sarebbe nato era il frutto della relazione con Fabrizio Corona.