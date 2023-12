Stefano De Martino stasera su Rai 2 con Da Natale a Santo Stefano: ospiti e anticipazioni del programma

Stasera su Rai 2 Stefano De Martino festeggia il suo onomastico in prima serata con Da Natale a Santo Stefano: ospiti e anticipazioni del programma.

Stasera martedì 26 dicembre alle 21:00 su Rai 2 Stefano De Martino festeggia il suo onomastico con lo show Da Natale a Santo Stefano. Nel corso del programma il conduttore sarà affiancato da una serie di ospiti e condividerà con il pubblico televisivo alcuni momenti dello spettacolo che sta portando in giro nei teatri italiani.

Stefano De Martino presenta Da Natale a Santo Stefano su Rai2

Stefano De Martino è pronto a regalare un post Natale speciale con il suo show Da Natale a Santo Stefano. In un clima caldo e intimo, l'artista napoletano ha preparato una serata ricca di colori natalizi, varietà, amicizia, buona musica, risate e racconti.

Ospiti di Prestigio e Momenti di Puro Divertimento

La prima serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti importanti disposti a giocare con Stefano De Martino. Tra loro spiccano Carlo Conti e il Maestro pasticcere Iginio Massari. La brillante Giulia Vecchio sarà la spalla di De Martino, mentre gli amici Biagio Izzo, Francesco Paoloantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito contribuiranno a creare un'atmosfera di allegria e familiarità.

Grande Musica con la Voce di Nina Zilli e la Tromba di Fabrizio Bosso

La serata sarà allietata dalla grande musica grazie alla partecipazione della big band d'altri tempi, pronta ad accompagnare la voce di Nina Zilli e la tromba di Fabrizio Bosso. Sarà un momento di spettacolo che unisce tradizione e modernità, emozionando il pubblico con esibizioni uniche.

Meglio Stasera - Una Sinergia tra Spettacolo Teatrale e Programma Televisivo

Il programma condivide molti elementi con lo spettacolo teatrale di Stefano De Martino, Meglio Stasera, che durante il mese di dicembre attraverserà l'Italia. Un connubio di esperienze che si fondono, entrando nel cuore del pubblico sia live che televisivo, condividendo momenti comici, ricordi, chiacchiere e performance.

Dove vedere Da Natale a Santo Stefano

Da Natale a Santo Stefano va in onda da martedì 26 dicembre alle 21:00 Rai 2. Il programma si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.