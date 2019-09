La Bambola Assassina in DVD e Blu-ray, in esclusiva una clip dagli extra del film

La Bambola Assassina esce il 19 settembre in DVD e Blu-ray, in esclusiva una clip tratta dagli extra del film di Tom Holland del 1988.

La Bambola Assassina, il film del 1988 di Tom Holland, del quale vi presentiamo una clip in esclusiva tratta dagli extra, esce il 19 settembre in DVD e BLU-RAY grazie a Midnight Factory, etichetta horror di Koch Media.

La Bambola Assassina ha come protagonista il piccolo Andy, il bambino per il suo sesto compleanno riceve in regalo da sua mamma un bambolotto che desidera da tanto tempo. E' carino, gentile e dice delle frasi molto simpatiche all'indirizzo di Andy. Ma Chucky, questo il nome del bambolotto, è in realtà un giocattolo all'interno del quale il pericoloso assassino Charles Lee Ray grazie ad un rito voodoo è riuscito a trasferire la sua anima, prima di morire per rientrare in un corpo umano, altrimenti rimarrà intrappolato per sempre nel pupazzo.

Il film diretto da Tom Holland, ha come protagonisti Catherine Hicks, Chris Sarandon, Alex Vincent, Brad Dourif, Dinah Manoff, Tommy Swerdlow, Jack Colvin, Neil Giuntoli, Juan Ramírez e Alan Wilder. La sceneggiatura vede la filma dello stesso regista e di Don Mancini e John Lafia.

La Bambola assassina è diventato uno dei cult-horror degli anni '80 dando il via ad una vera e propria sega che tra sequel, prequel e reboot conta a tutt'oggi ben nove film vantando una gigantesca fan base. In occasione dell'uscita del DVD e BLU-RAY grazie a Midnight Factory, etichetta horror di Koch Media vi presentiamo in esclusiva la video clip "Il volto dietro la maschera" tratta dagli extra del menù dei contenuti speciali.