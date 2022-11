Ballerina: un poster fan made fa impazzire i fan

Spunta in rete un poster fan made con al centro Ana De Armas, dedicato alla sua Ballerina. Il grande e duraturo successo della saga di John Wick si connette all'amore incrollabile che i fan continuano a dimostrare per questo franchise, situazione che ha portato anche al recente annuncio di uno spin-off incentrato sul personaggio di Ballerina.

Diretto da Len Wiseman, il film Ballerina dovrebbe seguire la crociata personale di un'assassina intenta a vendicarsi di alcuni sicari, dopo l'eliminazione della sua famiglia, introducendoci, quindi questa protagonista del tutto inedita.

Mentre ce ne restiamo in attesa di nuovi dettagli sulla sua attuale produzione, che, ricordiamolo, coinvolgerà anche Ian McShane e Keanu Reeves, sul web un fan ha voluto immaginare la Ballerina di Ana de Armas, attingendo da alcuni elementi presenti anche nel poster ufficiale di John Wick 2, e cominciando a delineare un'estetica molto coerente con l'identità dei film precedenti.

In base a quello che sappiamo fino ad ora su Ballerina, alcuni suoi dettagli sono già apparsi in John Wick 3 - Parabellum, nello specifico con la scuola gestita dal personaggio The Director, frequentata dalla protagonista dello spin-off.

Ballerina: Ana de Armas svela che la sceneggiatura sarà firmata da Emerald Fennell

I punti in comune con il Wick di Reeves sembrano molti. Al centro di Ballerina troviamo nuovamente una storia di vendetta, anche se questa volta si presume che la protagonista non sarà esperta come John, data anche la sua giovane età. Una dinamica del genere darebbe sicuramente un'identità differente alla storia rispetto al passato.