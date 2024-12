Ballerina: la differenza tra Ana De Armas e Keanu Reeves nel poster dello spin-off di John Wick

Scopriamo in che modo i due personaggi differiranno da questo primo poster ufficiale che ci dà un'idea del look della pellicola

Nel corso del CCXP in Brasile è stato presentato un nuovo poster di Ballerina, che mostra come l'assassina Ana de Armas sia molto diversa nel look dal John Wick di Keanu Reeves.

Primo film spin-off del franchise di John Wick, Ballerina segue la Eve interpretata dalla de Armas mentre va in cerca della sua vendetta dopo l'omicidio della sua famiglia. Il film, diretto da Len Wiseman (che subentra al veterano del franchise Chad Stahelski) presenterà numerosi elementi del mondo di John Wick, tra cui camei e interpretazioni di supporto di Reeves, Ian McShane nel ruolo di Winston, Lance Reddick nel ruolo di Charon e Anjelica Huston nel ruolo del Direttore.

Per quanto riguarda la protagonista di Ballerina, tuttavia, il nuovo poster della Lionsgate rivela che de Armas non sarà una versoine al femminile dell'assassino preferito dai fan della saga. La locandina presenta un design generalmente familiare a quello delle precedenti locandine di John Wick, ma differisce nei dettagli.

Ballerine: Ana De Armas al centro del poster

La schiena di Eve è visibile nel poster, che mette in evidenza la frase latina "Lux In Tenebris", ovvero "la luce nelle tenebre". Anche il John Wick di Reeves aveva un tatuaggio sulla schiena, ma il suo diceva "la fortuna aiuta gli audaci", il che significa che lo spin-off presenterà un personaggio profondamente diverso.

Ballerina, una star del film anticipa sequenze d'azione complicatissime "Ci sono tanti piani sequenza"

Stahelski è stato fondamentale per l'universo di John Wick e, in quanto ex stuntman, è la sua visione ed esperienza unica che ha reso le sequenze d'azione del franchise così accattivanti. Il fatto che Stahelski non abbia diretto Ballerina significa che le sequenze d'azione potrebbero avere un look molto diverso, anche se Wiseman non è nuovo al genere avendo diretto i film della saga di Underworld e il reboot di Total Recall.

Interessante, invece, l'accenno del poster a Eve, che potrebbe suggerire la nuova direzione che lo spin-off prenderà. Il personaggio di Reeves è stato in gran parte una forza di distruzione in tutti i film della saga principale, intraprendendo una ricerca di vendetta e mostrando poca pietà lungo il percorso. Sebbene Eve in Ballerina sembri avere molte delle abilità di Wick nel combattimento, l'idea che sia una "luce nelle tenebre" potrebbe significare che avrà più compassione e che servirà come forza per il bene invece di operare in una zona grigia come fa Wick.