Ballando con le stelle stasera su Rai 1: gli ospiti, le coppie, la classifica di sabato 9 novembre 2024

Nella settima puntata, in onda stasera su Rai 1, Ballando con le stelle accoglierà due vecchi amici dello show come ballerini per una notte: ecco le coppie ancora in gara e la classifica.

Tra infortuni ed eliminazioni, Ballando con le stelle, che torna in diretta stasera su Rai 1 alle 20:30, procede spedito per la sua strada, confermandosi ormai, di sabato in sabato, il campione degli ascolti da battere. E probabilmente avrà vita ancora più facile dal 16 novembre in poi, quando Tu sì que vales saluterà il pubblico di Canale 5 fino alla prossima stagione.

I ballerini per una notte di sabato 9 novembre

Nel frattempo lo show di Milly Carlucci si gode i successi insieme a due amici di vecchia data. In questo sabato 9 novembre 2024, infatti, torneranno in pista Simona Ventura e Giovanni Terzi. Entrambi concorrenti della scorsa edizione, stavolta scenderanno in pista accompagnati dai ballerini Giada Lini e Pasquale La Rocca, per eseguire tre balli sulle note delle canzoni: "Your Song", "Mambo Italiano" e "Gli Amori". Un anno fa, proprio sulla pista di Ballando, Giovanni Terzi aveva fatto la proposta di matrimonio alla conduttrice di Citofonare Rai 2.

Ballando con le stelle: le coppie ancora in gara

Sabato scorso la sesta puntata era stata vinta dalla coppia Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, che aveva ottenuto 30 punti di bonus. Dopo il ritiro momentaneo di Nina Zilli, che tornerà in pista il 30 novembre per il ripescaggio, e l'eliminazione di Alan Friedman, le coppie pronte a scendere in pista sono quelle formate da:

Bianca Guaccero - Giovanni Pernice

Federica Nargi - Luca Favilla

Francesco Paolantoni - Anastasia Kuzmina

Luca Barbareschi - Alessandra Tripoli

Federica Pellegrini - Angelo Madonia

Sonia Bruganelli - Carlo Aloia

Tommaso Marini - Sophia Berto

Anna Lou Castoldi -Nikita Perotti

Massimiliano Ossini - Veera Kinnunen

Furkan Palali - Erica Martinelli

Ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come di consueto, al fianco di Rossella Erra ci saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira nella veste di "Tribuni del popolo": i tre avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti "penalizzati". Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

La classifica della puntata precedente

Alla sesta puntata, Ballando con le stelle ha visto in testa alla classifica ancora una volta Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, tallonata da Bianca Guaccero e Federica Nargi.

Tutto potrebbe però cambiare il 30 novembre, quando tutte le coppie fino ad allora eliminate o ritirate avranno l'opportunità di tornare in gara grazie al ripescaggio. Per il momento è questa la classifica parziale: