Ballando con le stelle, stasera su Rai 1 ospite la finta Milly Carlucci! Le coppie in gara del 22 novembre

Mentre si avvicina la finale, Ballando con le stelle 2025 si prepara al nono appuntamento, in onda come sempre stasera su Rai 1 al termine di Affari Tuoi. Sarà una puntata particolare, in cui il cast dovrà fare i conti con l'assenza di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, ritiratisi una settimana fa, ma anche con la presenza di ben due Milly Carlucci!

Giulia Vecchio è la ballerina per una notte del 22 novembre

Rai 1 sarà ancora una volta teatro di un esilarante incontro: quello tra la vera Milly Carlucci, la padrona di casa da 20 anni, e la sua "sosia" comica, Giulia Vecchio.

Abbiamo conosciuto (e amato!) la sua imitazione, perfetta nei modi, nel look e nella voce, al GialappaShow, ma in questo sabato sera la Vecchio tornerà sull'ammiraglia RAI per regalare ancora sketch, battute e imprevisti comici, che coinvolgeranno anche giuria e pubblico.

Dopo aver fatto sorridere il pubblico, la finta Milly salirà sulla pista come ballerina per una notte, mostrando anche le sue doti da interprete versatile. Ad affiancarla in questa sfida un maestro la cui identità è ancora top secret, per un'esibizione che sarà valutata dalla giuria e contribuirà all'assegnazione del consueto "tesoretto" a uno dei concorrenti.

Le coppie in gara della nona puntata

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca

Prosegue la corsa per conquistare la vittoria con sfide e prove da superare sempre più difficili. Le otto coppie ancora in gara dovranno dare il meglio di sè anche in questa nona puntata: pena, il ballottagio a fine serata. Intanto da bordo pista, a fare il tifo ma anche a gufare, ci saranno Beppe Convertini, Emma Coriandoli e Marcella Bella, unici eliminati dell'edizione fino a questo momento, ma in attesa dello spareggio per provare a tornare in gioco.

Queste le coppie che si esibiranno:

Martina Colombari con Luca Favilla

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

Andrea Delogu e Nikita Perotti

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca

Fabio Fognini con Giada Lini

Rosa Chemical con Erica Martinelli

Nancy Brilli con Filippo Zara

Durante la serata ci saranno anche due omaggi: alle gemelle Kessler e a Ornella Vanoni (Nancy Brilli danzerà sulle note di un suo brano), scomparse nel corso di questa settimana.

La classifica della settimana precedente

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Lo scorso sabato 15 novembre, la puntata è stata vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti (appena rientrati in gara), che hanno guadagnato 30 punti in più, grazie allo spareggio al rialzo. Al secondo posto si sono posizionati Martina Colombari e Luca Favilla (20 punti in più) e al terzo posto Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca che hanno ottenuto 10 punti.

Inoltre, altro colpo di scena, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno annunciato il ritiro a causa di una frattura scomposta a tre costole della conduttrice. Riusciranno a tornare in pista prima della finale?