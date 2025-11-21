Ballando con le stelle, allarme infortuni: Fognini limitato dai dolori e Magnini si blocca durante le prove

Una settimana difficile per il cast: Fabio Fognini è alle prese con vecchie fratture che riemergono e Filippo Magnini prova una presa che gli causa un forte dolore al collo.

Anche quest'anno Ballando con le Stelle sembra aver confermato una tendenza ormai ricorrente: gli infortuni non risparmiano nessuno, e diversi protagonisti stanno affrontando problemi fisici che stanno mettendo a rischio le loro performance. L'assenza più pesante è senza dubbio quella di Francesca Fialdini, fuori per costole fratturate e costretta a interrompere temporaneamente la gara. La conduttrice, però, potrebbe tornare nell'undicesima puntata, quando è previsto il ripescaggio.

Fabio Fognini tra vecchi infortuni e dolori attuali

Nel frattempo, nel backstage continuano ad emergere altre difficoltà. A Ballando Segreto, disponibile in esclusiva su RaiPlay, la maestra Giada Lini ha raccontato che Fabio Fognini sta affrontando diversi dolori che hanno reso necessario modificare alcune prese: "Lui ha due spalle doloranti, due polsi, due piedi che gli fanno male".

"Gli ho detto di fare una presa e lui mi ha detto di no per i polsi, poi gli ho detto di caricarmi sulla spalla e anche lì non abbiamo potuto. Cavolo, assurdo, facevo meglio con Alan Friedman". Secondo Lini, i fastidi sarebbero legati anche a vecchie fratture risalenti al periodo in cui Fognini giocava ancora a tennis.

Problemi anche per il campione mondiale di nuoto

Problemi anche per Filippo Magnini, impegnato con Alessandra Tripoli. L'ex nuotatore ha raccontato che la coreografia prevista per la puntata di sabato 22 novembre include una presa molto impegnativa, che gli ha già causato un forte dolore al collo. Le prove di giovedì 20 novembre, terminate alle 23, sono state particolarmente pesanti.

"Sono veramente stanco e ho il collo mezzo bloccato per aver provato una presa che, se tutto va bene, vedrete sabato", ha spiegato in un video condiviso nelle storie di Instagram. Magnini ha rassicurato i fan: non si tratterebbe di un movimento pericoloso, ma se eseguito male potrebbe causare traumi. "Per adesso le prove sono molto difficili, ma abbiamo ancora due giorni per migliorare", ha aggiunto, sottolineando che per sabato 22 novembre sarà pronto a scendere in pista.