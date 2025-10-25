Ballando con le stelle su Rai 1, Maria Esposito ballerina per una notte, coppie in gara e prima eliminazione

Torna questa sera, sabato 25 ottobre 2025, l'appuntamento con Ballando con le stelle, lo storico dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, in onda in prima serata subito dopo Affari Tuoi. Come da tradizione, nella Sala delle Stelle ci sarà Massimiliano Rosolino, pronto a raccontare emozioni e retroscena dei protagonisti in gara.

A giudicare le performance dei concorrenti, l'ormai collaudato bancone della giuria composto da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Al loro fianco, come "voce del pubblico", i Tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino. A bordo pista anche Alberto Matano

Maria Esposito ballerina per una notte della quinta puntata

La puntata di questa sera vedrà la partecipazione straordinaria dell'attrice rivelazione nel ruolo di Rosa Ricci nella fortunata serie Mare fuori e protagonista del film Io sono Rosa Ricci, spin-off e prequel presentato alla Festa del Cinema di Roma. In coppia con il ballerino Luca Urso, Maria Esposito, si cimenterà in un'esibizione carica di passione: un mix di paso doble e flamenco, promettendo scintille sul palco. Non è la prima volta che Maria calca la pista di Ballando: era già stata ospite nella diciottesima edizione, insieme a Giulia Luzi, Antonio Orefice e Mattia Zenzola.

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Le coppie in gara stasera a Ballando con le stelle

Sono dodici le coppie ancora in gara, e fino a questo momento nessun concorrente è stato eliminato. Tuttavia, la puntata di stasera potrebbe segnare la prima uscita della stagione. A rischio, secondo le indiscrezioni, ci sarebbero le coppie formate da Marcella Bella e Chiquito e da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale, spesso relegate nelle ultime posizioni della classifica. Come nelle precedenti edizioni, però, l'eliminazione non sarà definitiva: i concorrenti potranno infatti tentare il ripescaggio nelle prossime settimane. Ecco tutte le coppie che si esibiranno stasera sulla pista di Ballando con le stelle:

Andrea Delogu - Nikita Perotti

Barbara D'Urso - Pasquale La Rocca

Emma Coriandoli - Simone Di Pasquale

Fabio Fognini - Giada Lini

Filippo Magnini - Alessandra Tripoli

Francesca Fialdini - Giovanni Pernice

Beppe Convertini - Veera Kinnunen

Marcella Bella - Chiquito

Martina Colombari - Luca Favilla

Nancy Brilli - Carlo Aloia

Paolo Belli - Anastasia Kuzmina

Rosa Chemical - Erica Martinelli

Classifica della quarta puntata

La gara si fa sempre più serrata e, dopo la scorsa puntata, Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca si confermano tra i favoriti, seguiti da Andrea Delogu e Nikita Perotti, che hanno conquistato anche 25 punti di tesoretto. Sul podio anche Francesca Fialdini e Giovanni Pernice,vincitori delle puntate precedenti. Nelle retrovie continuano a lottare Marcella Bella e Chiquito ed Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Ecco la classifica della puntata precedente: