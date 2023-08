Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli avverte: 'A settembre tolgo il tappo'

Ballando con le Stelle ha dato il via al conto alla rovescia annunciando il primo concorrente ufficiale. Nel frattempo, nonostante le speculazione, sembra che l'intera giuria verrà confermata nel suo insieme. Selvaggia Lucarelli, la quale è stata al centro di numerose controversie durante la scorsa edizione del talent show, ha assicurato attraverso le sue storie su Instagram che a settembre 'toglierà il tappo', condividendo dettagli inediti sul programma e sui personaggi che orbitano attorno ad esso.

Nel giorno di Ferragosto, Milly Carlucci ha svelato il primo concorrente ufficiale del programma: Ricky Tognazzi. L'attore rappresenta il primo nome ufficialmente annunciato dalla produzione. Il regista e Simona Izzo hanno avuto un'esperienza nel programma in passato, esibendosi come ballerini per una notte e presentando un Valzer sulle note di Una lunga storia d'amore.

Ballando con le stelle 2023: in giuria Sonia Bruganelli al posto di Selvaggia Lucarelli?

Nel periodo successivo alla conclusione di Ballando con le Stelle nel 2022, si è assistito a numerose speculazioni riguardo alla formazione della prossima giuria. Diversi esperti, o presunti tali, hanno avanzato ipotesi sull'eventuale esclusione di Selvaggia Lucarelli. Questo scenario è stato alimentato dai suoi conflitti con alcuni membri della giuria durante la stagione.

Selvaggia Lucarelli su Ballando con le stelle

Attraverso le sue storie su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha annunciato che tra pochi giorni, a settembre, svelerà una serie di rivelazioni riguardanti Ballando con le Stelle, focalizzandosi soprattutto sui vari personaggi che gravitano, o aspirano a farlo, intorno al programma.

"Io comunque a settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi. Tra gente che sapeva cose che io non sapevo, mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche - ha scritto la giornalista - e poi agenti che chiedono ai giornalisti di raccontare che i loro assistiti sono già stati presi, wannabe che provano a infilarsi ovunque ci sia io, titoli inventati, nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate, giochini, pizzini, giornalisti che pubblicano veline. No, ma che spettacolo divertentissimo assistere in silenzio".

I possibili concorrenti

Parlando di speculazioni, sembra che tra i personaggi di spicco che dovrebbero prendere parte al programma ci siano Simona Ventura, Teo Mammucari, Bruno Barbieri e Bobby Solo. Tuttavia, Milly Carlucci ha chiarito che sarà solo tra qualche giorno che verranno confermati i ufficialmente i concorrenti ed i membri della giuria del programma. Inoltre, ha sottolineato che la presenza dei giurati Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni non può essere considerata come un fatto scontato.