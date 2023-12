Ballando con le Stelle 2023: Wanda Nara e Pasquale La Rocca vincono il talent show dopo il blackout

Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2023, il verdetto finale ha rispettato le previsioni della viglia che vedevano favorita la procuratrice argentina e il ballerino che lo scorso anno aveva trionfato con al suo fianco Luisella Costamagna. Prima della semifinale tra Simona Ventura e Teo Mammucari un guasto all'impianto elettrico dell'Auditorium del Foro Italico di Roma ha causato un blackout durante il quale sono stati trasmessi break pubblicitari e una puntata speciale di Techetechetè.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca trionfano in Ballando con le Stelle 2023

Wanda Nara e Pasquale La Rocca hanno conquistato la vittoria nella finale di Ballando con le Stelle 2023, confermando quanto avevamo visto durante le settimane precedenti. Il verdetto finale è stato all'altezza delle aspettative, consacrando la procuratrice argentina e il ballerino italiano come coppia vincente di questa edizione.

La Rocca, Quinta Vittoria e Trionfo Internazionale

Pasquale La Rocca festeggia la sua quinta vittoria, la seconda in Italia, dopo aver trionfato in passato nelle edizioni belga e irlandese del programma. La coppia ha superato la sfida contro Simona Ventura e Samuel Peron nella finale, consolidando la loro leadership nel talent show condotto da Milly Carlucci.

Emozionanti Esibizioni e Semifinali Adrenaliniche

La puntata finale ha visto esibizioni emozionanti delle coppie giunte in finale dopo la semifinale del 16 dicembre. Le coppie finaliste erano Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Rosanna Lambertucci e Simone Casula, Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Sara Croce e Luca Failla, Simona Ventura e Samuel Peron, Giovanni Terzi e Giada Li, e infine, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina.

Dopo un primo giro di esibizioni, quattro coppie si sono qualificate per le semifinali del mini torneo. La coppia vincente, Wanda Nara e Pasquale La Rocca, ha affrontato sfide ad eliminazione diretta con determinazione, raggiungendo il ring finale contro Simona Ventura e Samuel Peron. Le coppie finite sul terzo gradino del podio sono Lorenzo Tano e Lucrezia Lando e Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina.

Variegato Repertorio Musicale e Vittoria col televoto

Nella finale, le coppie hanno ballato con grande maestria su vari stili musicali. La vittoria finale è stata assegnata dal voto del pubblico a Wanda Nara e Pasquale La Rocca, che hanno sollevato la coppa sulle note dell'immancabile di "We Are the Champions."

Il Blackout a Ballando con le Stelle

Prima della sfida tra Simona Ventura e Teo Mammucari, un guasto all'impianto elettrico ha causato un blackout nell'Auditorium del Foro Italico di Roma. Milly Carlucci ha rassicurato il pubblico, sottolineando la resilienza del programma nonostante le sfide tecnologiche.

"È saltato completamente l'impianto elettrico qui all'auditorium, sono saltate tutte le macchine adesso stanno provando a riavviare il sistema con un generatore. Al più presto cercheremo di ritornare in onda e non abbandonate Rai1", ha detto la conduttrice sui social".

Milly Carlucci: "La Tecnologia Ci Può Tradire, Ma Non Abbiamo Perso la Nostra Grinta"

Milly Carlucci ha commentato l'inaspettato intoppo tecnologico, sottolineando la possibilità di imprevisti anche nelle produzioni televisive di successo. Ha enfatizzato la determinazione del team nel portare avanti la finale di Ballando con le Stelle nonostante l'interruzione tecnica.

Le parole della conduttrice dopo l'imprevisto

"Questo capita anche nelle migliori famiglie, la tecnologia ci può tradire, questo è. Anche se noi crediamo nell'infallibilità della tecnologia come avete visto queste cose possono succedere. Ma siamo qui alla finale di Ballando con le Stelle. Non abbiamo perso la nostra grinta e il nostro entusiasmo. Ovviamente c'è stata un'interruzione, ma adesso riprendiamo il filo della nostra storia".