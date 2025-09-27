Ballando con le stelle, Rosolino punge un membro del cast: "Ci ha provato con mia moglie Natalia Titova"

A Ciao Maschio il campione racconta il backstage del rapporto con sua moglie Natalia Titova e su chi, negli anni, ci ha provato con lei a Ballando con le Stelle: "Solo una volta ho detto basta". E fa il nome di un giurato.

Nella puntata di Ciao Maschio andata in onda su Rai 1 sabato 27 settembre, Massimiliano Rosolino - ex campione olimpico e da quest'anno co‑conduttore/inviato nella "sala delle stelle" di Ballando con le Stelle - ha raccontato un retroscena sul rapporto con la moglie Natalia Titova, storica maestra del programma.

Partendo da un filmato con le sue esibizioni, Rosolino ha spiegato che "almeno quattro su sette" tra i partner televisivi della ballerina avrebbero oltrepassato i confini della semplice cordialità.

Ballando con le Stelle, la confessione: ecco quando Rosolino ha detto "basta"

Sollecitato da Nunzia De Girolamo, ha reagito con una risata quando è stato evocato il nome di Ivan Zazzaroni, già suo compagno di pista e oggi giurato. Massimiliano Rosolino non nasconde la sua gelosia, chiarisce però che nel rapporto con Natalia Titova prevale la fiducia e che è intervenuto in modo deciso solo una volta.

Dal montato dei momenti cult con la maestra di Ballando con le Stelle, Rosolino parte senza giri di parole: "Io posso essere molto geloso, possessivo addirittura... Lo sono stato poche volte e non mi è divertito esserlo".

Poi l'ammissione che alimenta il chiacchiericcio pre-puntata: "Almeno quattro su sette, tra i maschi che hanno ballato con Natalia, hanno fatto i simpatici: qualche battuta e qualche messaggio". Non una sfuriata, piuttosto un confine: "Con Natalia ho sempre avuto fiducia. Per me è più facile avere fiducia che non averne". E la linea del rispetto passa anche da qui.

Ivan Zazzaroni chiamato in causa

Quando la conduttrice evoca il nome di Ivan Zazzaroni - un tempo in pista accanto a Titova, oggi giurato fisso del programma di Milly Carlucci - Rosolino scoppia a ridere. Per chi l'aspettava, non c'è stata nessuna polemica, solo un lampo di intesa con lo studio che è bastato a far capire l'antifona: c'è stato chi ha "provato a fare il simpatico", dice. E Nunzia De Girolamo gli dà l'assist: "Eh, mò ci devi convivere, sta nella giuria".

Ballando con le Stelle, tutto pronto per la prima puntata

Ballando con le Stelle

Il debutto da co-conduttore e inviato nella "sala delle stelle" è alle porte per Rosolino e l'ex nuotatore si presenta così: sportivo nei modi, ironico nei tempi, deciso quando serve. Se questo è l'antipasto, Ballando con le Stelle promette una stagione ad alto tasso di gossip: prepariamo i pop corn.