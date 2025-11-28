Ballando con le Stelle, quote rivoluzionate dopo l'infortunio di Fialdini: le due favorite per la vittoria

La corsa al vertice è serrata: tra rumor di addii e ritorni inattesi, scopriamo chi sono i favoriti e gli outsider della ventesima edizione secondo gli esperti di scommesse.

Dopo il recente infortunio che ha costretto Francesca Fialdini (frattura alle costole) a un momentaneo - o forse definitivo - stop, i giochi per la vittoria finale di Ballando con le Stelle sono cambiati radicalmente. Gli esperti Sisal hanno indicato le principali favorite per il trionfo in questa edizione: Barbara D'Urso e Andrea Delogu. Alle loro spalle, diversi underdog puntano a una performance brillante per ribaltare le previsioni.

Le nuove quote Sisal: Delogu e D'Urso in vetta

Francesca Fialdini che fino a pochi giorni fa era tra le grandi favorite, ora vede la sua quota salire, aprendo un varco per le rivali più quotate. La sua assenza ha rimescolato il podio virtuale. Gli esperti Sisal vedono come principali candidate al trionfo:

Barbara D'Urso - quota 2,50

Andrea Delogu - quota 2,50

I rumor su un possibile addio della conduttrice napoletana a causa di divergenze con Selvaggia Lucarelli sono tanti, ma dopo la vittoria dell'ultima puntata e la scalata verso la vetta, la D'Urso sembrerebbe tutt'altro che pronta a lasciare la scena. L'attenzione si concentra ora anche su Andrea Delogu, che dopo un periodo di assenza per lutto, è rientrata con una performance eccezionale, guadagnando la vetta nelle preferenze dei quotisti.

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca

In attesa dell'esibizione di domani che, stando a quanto si è visto, dovrebbe avvenire sulle note di Dirty Dancing. Attenzione anche al possibile ritorno di Francesca Fialdini, che però al momento non cambierebbe le carte in tavola: quota 3,50. Dietro di loro, come possibili underdog, si segnalano:

Fabio Fognini - quota 6,00

Martina Colombari - quota 12,00

Filippo Magnini - quota 16,00

Tensione alle stelle: il "caso lastre" e il possibile ripescaggio

A infiammare ulteriormente il clima è stato il "Caso Lastre" che vede proprio l'infortunio di Francesca Fialdini al centro delle polemiche. La conduttrice, ferma per una triplice microfrattura alle costole, ha rivelato in un'intervista che alcuni colleghi avrebbero messo in dubbio la veridicità del suo infortunio, arrivando a chiedere di visionare le sue lastre mediche.

In attesa del ripescaggio dell'undicesima puntata, e con la possibilità che la Fialdini torni in pista, la competizione si fa sempre più serrata. I ballerini rimasti dovranno gestire non solo la fatica fisica (con Fognini e Magnini che hanno palesato dolori durante le prove), ma anche il peso emotivo di un clima sempre più teso.