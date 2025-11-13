Ballando con le Stelle, Nancy Brilli a Milly Carlucci: “Sembri la fatina buona ma vuoi il sangue!”

Su RaiPlay, Ballando Segreto mostra un siparietto tra Milly Carlucci e Nancy Brilli. Dopo una frecciata su Selvaggia Lucarelli, l'attrice ironizza sul suo ruolo teatrale e su quello della conduttrice del dance show.

Su RaiPlay è disponibile una nuova puntata di Ballando Segreto, il programma che racconta il dietro le quinte di Ballando con le Stelle, con interviste esclusive, retroscena e riflessioni dei protagonisti dello show di Milly Carlucci. Nel più recente episodio, tra i volti intervistati c'è Nancy Brilli, che ha parlato apertamente del suo rapporto complesso con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli.

Nancy Brilli e l'ironia sul ruolo di Selvaggia Lucarelli

A sollevare la discussione è stato Giancarlo De Andreis, uno degli autori del programma, che ha accennato al ruolo della giurata nel format. "A me Selvaggia mi fa pure simpatia: una che sceglie nella sua vita di fare la cattiva ha scelto un personaggio. Vuole fare Grimilde e fa Grimilde. Sarei curiosa di vedere se nella vita privata è davvero così, perché tra gattini e fidanzato innamorato, qualcosa non torna", ha commentato la Brilli con ironia.

Dal teatro a Ballando: L'importanza del ruolo del 'cattivo'

La conduttrice Milly Carlucci ha colto l'occasione per sottolineare l'importanza del "personaggio cattivo", spiegando come anche nel cinema e nel teatro questo ruolo sia essenziale. "A me lo dici?", ha risposto Nancy Brilli ridendo. "In teatro sto interpretando un essere terrificante, cattiva, avida, manipolatrice, arrampicatrice sociale, ladra,forse anche assassina!".

Nancy Brilli con Filippo Zara e Carlo Aloia

L'ironia della Brilli: "Milly vuole il sangue"

Carlucci, divertita, ha allora invitato l'attrice a calarsi anche a Ballando nei panni del personaggio che interpreta nello spettacolo diretto da Pierluigi Iorio su testo di Gianni Clementi. Pronta la replica della Brilli: "Io ti amo, perché sembri la fatina buona, ma in realtà tu vuoi il sangue, vuoi le mani sporche di sangue". Una battuta che ha scatenato le risate di tutti, compreso Filippo Zara, il nuovo maestro che accompagna Nancy dopo l'infortunio di Carlo Aloia.

Il messaggio di Milly Carlucci ai concorrenti

Tra una risata e l'altra, la conduttrice ha però voluto lanciare un messaggio serio: "A me dispiace quando i nostri concorrenti, che hanno la capacità di mettere la firma, si fanno firmare dagli altri. È un'occasione perduta per farsi conoscere dal pubblico". Milly Carlucci ha così spronato la Brilli e gli altri concorrenti ad avere sempre l'ultima parola nei confronti della giuria - ma "in senso di battuta leggera, non di scontro".