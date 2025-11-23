Ballando con le stelle: Nancy Brilli eliminata (come da "profezia"). Classifica e ascolti della nona puntata

La nona puntata di Ballando con le stelle si è chiusa con uno spareggio e l'eliminazione di Nancy Brilli, che era stata già "spoilerata" sui social con settimane d'anticipo. La classifica tecnica ha premiato Filippo Magnini, gli ascolti Maria De Filippi

La nona puntata di Ballando con le stelle 2025 ha portato con sè due conferme: il gradimento del pubblico per la coppia formata da Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca, primi per il televoto. Ha anche ribadito, però, che quel pubblico è sempre più ridotto.

Gli ascolti del 22 novembre 2025

Per la nona settimana di fila, infatti, Tu Sì Que Vales su Canale 5 ha battuto lo show "ballerino" di Rai 1, e questa volta con un distacco nettissimo.

I dati Auditel sono stati impietosi: sabato 22 novembre 2025 Ballando con le Stelle, dopo il segmento Tutti in Pista a 3.618.000 spettatori pari al 19.9% di share dalle 21:25 alle 22:31, ha intrattenuto su Rai 1 2.654.000 spettatori pari al 24.2%, dalle 22:31 alle 1:30.

Su Canale5 è andata decisamente meglio a Tú Sí Que Vales, che ha raggiunto quota 4.419.000 spettatori con uno share del 28.8%, dalle 21:31 alle 00:17 (Buonanotte a 1.921.000 e il 26.4% dalle 00:23 alle 1:08).

La nuova classifica tecnica di Ballando con le stelle

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2025

A differenza di quanto accaduto la scorsa settimana, questa puntata si è chiusa con un'eliminazione: quella di Nancy Brilli e Filippo Zara (che sostituisce l'infortunato Carlo Aloia). Per l'attrice, spesso finita negli ultimi posti della classifica, non c'è stato niente da fare durante lo spareggio contro Rosa Chemical ed Erica Martinelli: il voto da casa ha regalato un'altra possibilità all'altra coppia.

Nancy Brilli dalla prossima puntata farà dunque compagnia a bordo pista agli altri concorrenti fin qui eliminati e a Francesca Fialdini, ritiratasi per problemi di salute. Quanto accaduto ieri, però, pare confermare la "profezia" della giornalista Grazia Sambruna nei giorni scorsi sui suoi profili social: da contratto l'attrice romana sarebbe rimasta in gara non più di nove puntate, senza poi essere ripescata il prossimo 13 dicembre, quando un ballottaggio tra gli eliminati deciderà quale coppia potrà tornare in pista.

Chi non ha al momento alcun problema di punteggio, invece, sono Filippo Magnini e Barbara D'Urso: il primo è finito al primo posto della classifica tecnica di puntata grazie al tesoretto di Alberto Matano, la seconda, dopo il litigio in diretta con Selvaggia Lucarelli, è risultata la più votata da casa.

Ecco la classifica provvisoria della nona puntata (che non tiene conto del televoto):