Ballando con le Stelle, Marcella Bella: dopo l’eliminazione arriva la decisione inaspettata

La cantante, uscita allo spareggio dell'ottava puntata, ha ammesso di essere delusa per un verdetto che ritiene ingiusto, Marcella è stata sconfitta da Andrea Delogu e Filippo Magnini.

Sabato scorso, nel corso dell'ottava puntata di Ballando con le Stelle, uno spareggio ha decretato l'eliminazione della coppia formata da Marcella Bella e dal maestro Chiquito. Secondo alcune indiscrezioni, la cantante avrebbe inizialmente pensato di lasciare il programma senza tentare la carta del ripescaggio, ma - nonostante l'amarezza - l'interprete di Montagne Verdi non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Lo spareggio a tre del 15 novembre

Nella puntata di sabato 15 novembre, Milly Carlucci ha aperto la serata con uno spareggio a tre: da una parte Marcella Bella e Filippo Magnini, ultimi classificati nella settimana precedente; dall'altra Andrea Delogu, tornata in pista dopo due settimane di assenza a causa della tragica scomparsa del fratello Evan in un incidente motociclistico. Il televoto ha penalizzato la cantante catanese, scelta solo dal 10% del pubblico che ha votato, costringendola a lasciare momentaneamente la gara.

Le indiscrezioni sulla rinuncia e la reazione della cantante

Nelle ultime ore era circolata la voce che Marcella, provata dagli scontri con la giuria, avesse deciso di gettare la spugna. La cantante, molto delusa per un'eliminazione che ritiene ingiusta, aveva scherzato - ma non troppo - dopo il Merengue di sabato, rispondendo a una domanda di Selvaggia Lucarelli: "Ho ballato da dieci!".

Marcella Bella a Ballando Segreto

Marcella non molla: si prepara al ripescaggio

Nonostante tutto, la cantante non abbandona il dance show: tornerà presto ad allenarsi con Chiquito in vista dell'undicesima puntata, quando tutte le coppie eliminate potranno esibirsi nuovamente per tentare il ripescaggio, previsto dal regolamento. Prima di Marcella, avevano già lasciato la pista di Rai 1 Beppe Convertini con la maestra Veera Kinnunen, e Emma Coriandoli con il maestro Simone Di Pasquale.

Allo spareggio per il ripescaggio potrebbero aggiungersi anche Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: la coppia si è infatti ritirata sabato scorso. La conduttrice di Da noi... a ruota libera ha riportato una triplice frattura alle costole, una delle quali scomposta, ed è stata costretta a a malincuore a lasciare il programma. "Il medico è stato molto chiaro: una frattura scomposta può provocare ulteriori danni, e non mi pare proprio il caso", ha dichiarato la Fialdini prima di salutare Milly Carlucci e la giuria.