Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini si ritira: “La frattura scomposta non lascia scelta”

Nel corso dell'ottava puntata di Ballando con le Stelle 2025, in onda sabato 15 novembre, è arrivata una notizia che ha lasciato tutti senza parole: la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, considerata tra le favorite del dance show di Milly Carlucci, ha annunciato il ritiro in diretta.

Il racconto di Francesca Fialdini: il dolore e la paura di peggiorare

A spiegare il motivo è stata la stessa conduttrice di Da noi... a ruota libera, visibilmente provata: "Il piede che mi aveva costretto a danzare su una gamba sola era finalmente in via di guarigione, e tutto mi sarei aspettata fuorché questo. Non immaginavamo potesse accadere una cosa del genere."

Dopo l'infortunio al piede, infatti, è arrivato il colpo di grazia: una triplice frattura alle costole, di cui una scomposta. Una condizione che non lascia margini di scelta, come ribadito da Francesca: "Il medico è stato molto chiaro: una frattura scomposta può provocare ulteriori danni, e non mi pare proprio il caso."

La decisione finale: abbandono con la speranza del ripescaggio

A confermare la sua decisione anche Giovanni Pernice, alle prese a sua volta con un'infiammazione all'occhio. I due hanno raccontato di aver tentato, durante la settimana, di studiare una coreografia adattata alle condizioni della conduttrice, ma senza successo. La coppia lascia la competizione, con la speranza di recuperare nelle prossime settimane e tentare di rientrare in gioco con il ripescaggio previsto nell'undicesima puntata.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Francesca lo ha spiegato con lucidità: "Abbiamo sempre contato sui nostri corpi quando ballavamo. Non abbiamo mai usato escamotage e non potevamo iniziare ora con sedie, tavoli o altri oggetti. Non sarebbe stato nel nostro stile. Non posso accettare una gara al ribasso, sarebbe irrispettoso anche nei confronti di Giovanni."

La scelta della produzione: nessuna eliminazione in puntata

A seguito dell'annuncio, Milly Carlucci ha preso una decisione: nessuna eliminazione a fine puntata, dopo che Marcella Bella era già stata eliminata all'inizio della serata dopo il ballottaggio con Filippo Magnini e Andrea Delogu. Nelle precedenti puntate a finire in fondo alla classifica e ad abbandonare il dance show erano stati Beppe Convertini e Emma Coriandoli.