Ballando con le Stelle, le coppie e gli ospiti in pista stasera su Rai 1: Nancy Brilli ha un nuovo maestro

Ballando con le Stelle 2025 torna stasera, sabato 8 novembre, su Rai 1 subito dopo Affari Tuoi con la settima puntata. Un appuntamento ricco di incognite e colpi di scena: tra i momenti più attesi, il possibile ritorno in pista di Andrea Delogu, dopo la dolorosa perdita del fratello Evan, e le novità che riguardano Nancy Brilli, che dovrebbe cambiare maestro a causa dell'infortunio di Carlo Aloia.

Ballando con le Stelle 2025, le incognite della settima puntata: tra infortuni e possibili ritorni

Le incognite di questa sera coinvolgono anche Francesca Fialdini, vittima di un infortunio che sabato scorso l'ha vista scendere in pista "per onor di firma", nonostante il dolore. Ma non è l'unico problema che la produzione deve affrontare. Il secondo nome è quello di Carlo Aloia, maestro di Nancy Brilli.

A rivelare la situazione è stata Milly Carlucci durante un collegamento con La Vita in Diretta. "Carlo Aloia è caduto durante gli allenamenti. È all'Ospedale Gemelli e sta facendo una risonanza magnetica per capire se si tratta di un problema al polpaccio o ai tendini". Il suo posto sarà preso da Filippo Zara, vincitore di Dance Albania in coppia alla cantante Adelina Tahiri, e famoso ballerino che ha già preso parte allo spin-off Sognando... Ballando Con Le Stelle. Il ritorno di Andrea Delogu in pista, dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia, resta al momento incerto: non c'è ancora nulla di ufficiale.

Filippo Zara

L'ospite di sabato 8 novembre

Certa invece la presenza della Ballerina per una notte, che sarà Monica Guerritore. L'attrice è nelle sale dal 6 novembre con il film Anna, che rappresenta il suo debutto alla regia, dedicato alla vita straordinaria di Anna Magnani, una delle icone più amate del cinema italiano. Qui la nostra recensione della pellicola.

La classifica della sesta puntata e lo spareggio

La puntata di sabato scorso è stata vinta dalla coppia Fabio Fognini e Giada Lini, mentre Beppe Convertini è stato il primo eliminato. Stasera si dovrebbe scoprire chi sarà il secondo, tra Emma Coriandoli e Nancy Brilli ma l'infortunio di Aloia potrebbe stravolgere la scaletta. Al termine della serata una coppia potrebbe essere eliminata, ma nessuno sarà davvero fuori dai giochi: tra qualche settimana, infatti, tutte le coppie avranno la possibilità di rientrare in gara e giocarsi di nuovo la vittoria.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Ecco la classifica finale della puntata precedente: