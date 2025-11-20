Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini fuori per infortunio: “Alcuni colleghi non mi credono”

Lo scorso sabato, 15 novembre 2025, Francesca Fialdini è stata costretta a ritirarsi da Ballando con le Stelle a causa di un doppio infortunio che l'ha messa fuori gioco proprio quando sembrava pronta a tornare in pista. Dopo i problemi al piede che l'avevano già penalizzata nelle settimane precedenti, per la conduttrice è arrivata la diagnosi più dura: una triplice frattura alle costole, di cui una scomposta.

Il racconto in diretta: "Non immaginavamo potesse accadere una cosa del genere"

A spiegare cosa sia successo era stata la stessa Fialdini, visibilmente provata, durante la puntata: "Il piede che mi aveva costretto a danzare su una gamba sola era finalmente in via di guarigione, e tutto mi sarei aspettata fuorché questo. Non immaginavamo potesse accadere una cosa del genere." Una volta arrivata la nuova diagnosi, la decisione di fermarsi è stata inevitabile: "Il medico è stato molto chiaro: una frattura scomposta può provocare ulteriori danni, e non mi pare proprio il caso."

Le condizioni di Francesca Fialdini: "Le costole non stanno bene, la notte è dura"

Nel corso di Ballando Segreto, la conduttrice ha aggiornato il pubblico sul suo stato di salute, raccontando senza filtri quanto sia difficile il recupero: "Il piede sta meglio, adesso cammino. Le costole non stanno bene invece. Sto ancora facendo un po' di fatica, soprattutto la notte o quando tossisco e starnutisco". Poi la conduttrice ha raccontato come si sta curando: "La mattina vado a fare fisioterapia, faccio la magnetoterapia con la solenoide: sto un'ora dentro il tubo, tutte le mattine. Prendo tanti antidolorifici e antinfiammatori per tenere a bada tutto."

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Francesca racconta le frecciate dei colleghi e chi le è stato vicino

Nonostante le condizioni serie, la Fialdini ha rivelato anche un lato inatteso e meno piacevole della vicenda: "Milly, devi sapere che non tutti credono che sto male. Alcuni mi guardano e mi dicono: 'Tu non stai male, perché se io fossi ridotta nelle tue condizioni non starei così bene', me lo dicono alcuni miei colleghi. Mi regalano una perla dietro l'altra, potrei fare una bella collana."

In mezzo al malessere e alle polemiche, non sono mancati i colleghi che le hanno mostrato affetto e sostegno: "Con Andrea Delogu c'è un'affinità da sempre e continuiamo a sentirci prima, dopo, durante, sempre. Paolo Belli è stato molto carino con me. Paolo è veramente meraviglioso."

Verso il ripescaggio dell'undicesima puntata

Nonostante tutto, la volontà di tornare in gara non manca. Francesca e il suo maestro, Giovanni Pernice, puntano al ripescaggio dell'undicesima puntata. Se le condizioni delle costole lo permetteranno, potrebbero avere vita facile contro gli altri eliminati attualmente in lista: Emma Coriandoli e Beppe Convertini.