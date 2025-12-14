Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso esplode contro Pasquale La Rocca: “Ti hanno mai sputato in faccia?”

Tensione alle stelle prima del tango argentino: dolore, nervosismo e battibecchi segnano il percorso di Barbara e Pasquale, fino alla finale conquistata tra polemiche e standing ovation.

Barbara D'Urso è in finale a Ballando con le Stelle. Un risultato forse prevedibile, arrivato grazie a un percorso intenso con il maestro Pasquale La Rocca, al forte sostegno del pubblico da casa e ai voti della giuria, che hanno premiato la conduttrice nonostante un cammino costellato di difficoltà fisiche e momenti di tensione.

La clip che svela le tensioni tra Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Le difficoltà affrontate da Carmelita emergono chiaramente nella clip di presentazione mostrata prima dell'esibizione. Nonostante qualcuno continui a ipotizzare un flirt con il suo maestro, la D'Urso appare tutt'altro che indulgente: visibilmente provata e a tratti irritata per le coreografie particolarmente impegnative richieste da La Rocca, nonostante i suoi problemi di salute.

Tra fatica, dolore e nervosismo, tra i due volano anche battibecchi, segno di un percorso tutt'altro che semplice, aggravato dai recenti infortuni della conduttrice. In un momento di tensione, Barbara sbotta contro il maestro: "Senti, ma ti hanno mai sputato in faccia? No? Perché guarda che c'è sempre una prima volta, eh!", frase che forse avrebbe volentieri riservato anche alla giuria.

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca dopo il Tango Argentino

Gli infortuni di Barbara D'Urso: tendine, spalla e anca, ma niente ritiro

Subito dopo la performance, è proprio Barbara D'Urso a fare chiarezza: "Sono state scritte cose false, ma io non do importanza, volo alto. Sapevo che non mi sarei ritirata nonostante i dolori. Voglio andare in finale." La conduttrice racconta di aver ballato nonostante una lacerazione al tendine destro, oltre ai problemi già noti alla spalla e all'anca.

"È stato molto faticoso, sono sotto antidolorifici, ma ho deciso di continuare senza lamentarmi. Lo sto vivendo con passione. Sono felice di ballare con Pasquale, tra noi c'è sinergia." Il tango argentino presentato in puntata conquista il pubblico, culminando in una standing ovation. I giudizi della giuria sono in gran parte entusiasti:

Rossella Erra parla di "fare l'amore danzando",

parla di "fare l'amore danzando", Alberto Matano definisce l'esibizione "magnetica",

definisce l'esibizione "magnetica", Ivan Zazzaroni elogia l'intesa tra maestro e allieva,

elogia l'intesa tra maestro e allieva, Fabio Canino parla di una "accelerata finale",

parla di una "accelerata finale", Carolyn Smith incorona Barbara come "eccellenza".

La stoccata di Selvaggia Lucarelli sul "percorso" a Ballando con le stelle

Non manca però l'affondo di Selvaggia Lucarelli, che pur apprezzando l'esibizione sottolinea: "È stata una delle migliori, ma non c'è stato un grande percorso." Una critica che coinvolge anche Pasquale La Rocca, accusato di aver "trascinato" la conduttrice nelle coreografie. Il maestro risponde prontamente, difendendo la sua allieva: "Barbara ha fatto un percorso incredibile. È una grande professionista e una grande persona. Ha superato anche la mia ossessione."

Visibilmente provata ma determinata, Barbara D'Urso ribadisce il suo obiettivo: "Non mi ritiro, non mi arrenderò mai. Voglio arrivare in finale. Anche per classificarmi ultima, ma voglio arrivare in finale." E così è stato: Barbara D'Urso vola all'ultima puntata senza passare dalle tre sfide notturne, confermandosi una delle protagoniste più combattive, discusse e resilienti di questa edizione di Ballando con le Stelle.