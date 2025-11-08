Ballando con le Stelle, Andrea Delogu torna in gara sabato 15 novembre

La concorrente di Ballando con le Stelle è pronta a rientrare in gara: lo ha annunciato Milly Carlucci in diretta, durante l'ultima puntata dello show ballerino di Rai Uno

Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le Stelle: lo ha annunciato ufficialmente Milly Carlucci, durante la settima puntata del programma di Rai Uno. Dopo aver presentato le coppie in gara infatti, la conduttrice ha chiamato vicino a sé Nikita Perotti e ha spiegato cosa succederà.

Andrea Delogu torna in gara

Andrea Delogu e Nikita Perotti

Quella di sabato 8 novembre, è la seconda puntata a cui Andrea Delogu non partecipa. Pochi giorni fa, la conduttrice e concorrente è stata colpita da un grave lutto: la scomparsa del fratello 18enne, Evan Delogu, venuto a mancare lo scorso 29 ottobre a Bellaria. Il ragazzo è morto in un incidente stradale, mentre era in sella alla sua moto.

Da quel momento, com'era prevedibile, Andrea Delogu ha preferito non essere in trasmissione: né sabato 1 novembre né quello successivo. Fino a questo momento, non vi era ancora stata alcuna comunicazione in merito: il rischio era che la Delogu potesse ritirarsi.

Così non è stato. Ora la Carlucci ha annunciato che Andrea Delogu sarà di nuovo in gara: tornerà sabato 15 novembre, ma con uno spareggio. Nel frattempo, era già stato reso noto che sarebbe ripartito anche il suo programma su Rai Due, La Porta Magica, già lunedì prossimo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Lo spareggio e il televoto

Andrea Delogu e Nikita Perotti dunque, ripartiranno giocandosi la propria permanenza nello show. La coppia aprirà con uno spareggio l'ottava puntata, sfidando le due coppie che finiranno al ballottaggio al termine della settima puntata. Affronteranno perciò gli ultimi in classifica, affidandosi al voto del pubblico che deciderà se eliminarli o salvarli. La coppia di Andrea Delogu e Nikita Perotti era una delle favorite alla vittoria, amati sia dal pubblico che apprezzati dalla giuria.

Finora sono stati eliminati Beppe Convertini e Emma Coriandoli, mentre Francesca Fialdini, pur essendo ancora infortunata, rimane in gara. Infortunio anche per la coppia composta da Nancy Brilli e Carlo Aloia, dove il ballerino è stato sostituito dal collega Filippo Zara.