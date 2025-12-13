Ballando con le stelle 2025, stasera la penultima puntata su Rai 1: le coppie, ben tre ballerini per una notte

La seconda semifinale, in onda in questo sabato 13 dicembre su Rai 1 dalle 21:30, vedrà tutte le coppie di Ballando con le stelle ancora in gara scendere in pista per guadagnare l'accesso alla puntata conclusiva: ecco chi sono

Milly Carlucci, Massimiliano Rosolino e Paolo Belli

Ballando con le stelle torna stasera su Rai 1 con la sua penultima puntata di stagione, quella seconda semifinale che decreterà quali saranno i concorrenti che avranno una chance reale di ambire alla coppa.

Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino, a partire dalle 21:30, avranno il compito di guidare gli spettatori verso quello che si preannuncia l'ennesimo lunghissimo sabato sera, in cui si darà il via ufficiale alla raccolta fondi con l'accensione del Contatore per la Fondazione Telethon.

Tre ospiti speciali per la seconda semifinale di Ballando 2025

Vista la coincidenza della puntata con l'inizio della 36ª edizione della maratona benefica in tv, lo spazio del "Ballerino per una notte", accoglierà Luca Cordero di Montezemolo che darà ufficialmente il via al Contatore Telethon. Suoi illustri "colleghi" per una notte saranno, a passo di tango con due coppie di maestri, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, una delle coppie più famose del tennis italiano, leggendari vincitori della Coppa Davis 1976, amici inseparabili.

Le coppie che scenderanno in pista sabato 13 dicembre

Giada Lini e Fabio Fognini

Sabato scorso sono riusciti a tornare in gara grazie al meccanismo del ripescaggio Paolo Belli, con la sua maestra Anastasia Kuzmina, e Francesca Fialdini, insieme a Giovanni Pernice.

Nella seconda semifinale scenderanno in piste le coppie formate da

Fabio Fognini -Giada Lini

Rosa Chemical -Erica Martinelli

Filippo Magnini -Alessandra Tripoli

Paolo Belli -Anastasia Kuzmina

Martina-Colombari -Luca Favilla

Andrea Delogu-Nikita Perotti

Francesca Fialdini -Giovanni Pernice

Barbara D'Urso-Pasquale La Rocca

Solo al termine della serara scopriremo, in base alle preferenze espresse dal pubblico tramite televoto, quali concorrenti potranno accedere alla puntata sucessiva, la finalissima, di sabato 20 dicembre.

Fremono già le scommesse: per ora in testa ci sono Francesca Fialdini, appena tornata in gara, e Andrea Delogu, protagonista del gossip della settimana insieme al suo maestro Nikita Perotti. Attenzione però, oltre alle solite Martina Colombari e Barbara D'Urso, anche all'insospettabile Fabio Fognini.