Ballando con le stelle 2025, le coppie e gli ospiti in pista stasera su Rai 1: Andrea Delogu non ballerà

Giro di boa per Ballando con le stelle 2025, che torna stasera, sabato 1° novembre, su Rai 1 alle 21.30 con la sesta puntata. Un appuntamento particolare, che ci aspettiamo meno festoso del solito dopo la tragedia che ha colpito Andrea Delogu lo scorso 29 ottobre: suo fratello Evan, di soli 18 anni, è morto a Bellaria in un incidente.

Andrea Delogu sarà a Ballando con le stelle?

Nonostante non sia stato ufficializzato nè dal programma nè dall'ufficio stampa della RAI, con ogni probabilità Andrea Delogu non sarà presente. Soltanto ieri infatti sono stati celebrati i funerali del fratello Evan. A cui era presente, oltre alla migliore amica Ema Stokholma, anche Nikita Perotti, suo maestro di ballo nell'avventura dal sabato sera di Rai 1.

Si apprende oggi, inoltre, che la RAI, dopo aver sospeso La porta magica - il programma pomeridiano che Andrea Delogu conduce su Rai 2 - per le giornate del 30 e 31 ottobre, in segno di rispetto verso la conduttrice avrebbe deciso di non mandare in onda lo show per tutta la prossima settimana.

Le ospiti di sabato 1° novembre

Fuori la verità: Claudia Pandolfi in una scena

Stasera ci saranno in pista ben due ballerine per una notte: Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, protagoniste della commedia di Davide Minnella Fuori la verità, che riflette su verità e menzogna, presentata nella sezione Grand Public della 20^ Festa del cinema di Roma, e nelle sale dal 6 novembre con PiperFilm.

Le attrici balleranno insieme uno showdance sulle note di "All that jazz" di Chicago.

La classifica della quinta puntata e lo spareggio

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Nonostante le promesse, nella quinta puntata di Ballando con le stelle non è stata eliminata nessuna coppia. Sono finiti però allo spareggio gli ultimi due in classifica, Beppe Convertini e Veera Kinnunen ed Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Una delle due coppie dovrà abbandonare la gara all'inizio della sesta puntata. Marcella Bella, grazie al tesoretto assegnatole da Matano, è invece riuscita a salire all'ottavo posto, evitando così, per il momento, l'eliminazione.

La classifica finale, ottenuta unicamente sommando i voti assegnati dalla giuria oltre a quelli ottenuti con il tesoretto, ha visto invece trionfare la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla con 72 punti, quelli assegnati dai giurati più i 25 punti voluti da Rossella Erra.

Ecco la classifca finale della puntata precedente: