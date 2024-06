Ballando con le Stelle 2024: Milly Carlucci sta corteggiando una campionessa sportiva

In queste settimane procede senza sosta il casting di Ballando con le Stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci, arrivato alla diciannovesima edizione. La conduttrice, come di consuetudine, sta contattando personalmente molti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport per convincerli ad esibirsi sulla pista da ballo del suo programma.

Milly Carlucci vuole la campionessa di nuoto per eccellenza

Secondo Dagospia, uno dei nomi su cui la presentatrice sta puntando è una delle più grandi protagoniste dello sport di tutti i tempi. La padrona di casa, infatti, ha messo nel mirino Federica Pellegrini, 36 anni, la campionessa di nuoto ritirata dall'attività dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020, e di recente diventata mamma di Matilde, nata il 3 gennaio 2024.

In precedenza, TvBlog aveva rivelato che il primo concorrente del talent show era Francesco Paolantoni, il comico napoletano che, fino alla passata stagione, aveva partecipato in coppia con Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show. Nel dare la notizia, il portale rivelò anche un gustoso aneddoto: la Carlucci, prima di chiamare Paolantoni, aveva chiesto il sì di Carlo Conti, che le ha dato il suo benestare.

Francesco Paolantoni è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2024

Il secondo concorrente, stando alle indiscrezioni di Davide Maggio, sarebbe Melissa Satta, che negli ultimi mesi è stata al centro del gossip. Dopo la sua rottura con il tennista Matteo Berrettini, ora l'ex velina si accompagna con Carlo Gussalli Beretta, fresco di rottura con Giulia De Lellis. Resta intatta la giuria che voterà le prestazioni dei concorrenti: come lo scorso anno, dietro al tavolo siederanno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.