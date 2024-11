Ballando con le stelle 2024: le coppie, la classifica e gli ospiti dell'ottava puntata, stasera su Rai 1

Ballando con le stelle 2024, in onda stasera su Rai 1 dalle 20:30, dovrà vedersela con la finale di Tu sì que vales in questo sabato 16 novembre. Niente che dovrebbe impensierire più di tanto Milly Carlucci, perchè quest'anno il suo show non è secondo a nessuno per le dinamiche che sta creando e alimentando dentro e fuori dalla pista da ballo. Se tutti gli occhi saranno puntati su Sonia Bruganelli, che in settimana è stata anche "abbandonata" dal suo maestro, Carlo Aloia, è attesissima anche Elettra Lamborghini, che pare avere dei conti in sospeso con Selvaggia Lucarelli.

I ballerini per una notte di sabato 16 novembre

Sono la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini e l'attore Massimiliano Gallo i ballerini per una notte dell'ottava puntata di Ballando con le stelle 2024. Già coach di "The Voice of Italy" su Rai 2 nel 2019 (insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D'Alessio), giurata di "Italia's Got Talent" e conduttrice del varietà comico "Only Fun Comico Show", Elettra Lamborghini si metterà alla prova ballando una salsa e una bachata insieme al ballerino Moreno Porcu.

Massimiliano Gallo, atteso prossimamente su Rai 1 in prima serata con Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso 2, scenderà in pista esibendosi in un charleston insieme a Rebecca Gabrielli.

Ballando con le stelle: le coppie in gara

Sabato scorso la puntata è stata vinta da Federica Nargi e Luca Favilla (con 75 punti), mentre la coppia formata da Furkan Palali e Erica Martinelli è stata eliminata. Questo sabato le coppie pronte a scendere in pista sono:

Bianca Guaccero - Giovanni Pernice

Federica Nargi - Luca Favilla

Francesco Paolantoni - Anastasia Kuzmina

Luca Barbareschi - Alessandra Tripoli

Federica Pellegrini - Angelo Madonia

Sonia Bruganelli - Carlo Aloia

Tommaso Marini - Sophia Berto

Anna Lou Castoldi - Nikita Perotti

Massimiliano Ossini - Veera Kinnunen

Al termine della puntata una coppia potrebbe essere eliminata, ma tutte, sabato 30 novembre, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza.

Molte saranno le prove che le coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo perché dovranno anche sottoporsi a delle vere e proprie prove a sorpresa che saranno valutate ovviamente dalla giuria di esperti e da quella popolare.

La classifica della settimana precedente

Tutto può ancora cambiare - anche perchè il 30 novembre ci sarà il ripescaggio, e potrebbe tornare Nina Zilli, una dei favoriti fino al suo ritiro per motivi di salute -, ma i vip pronti a contendersi il titolo, al momento, sembrano solo tre: Bianca Guaccero, Federica Nargi e Anna Lou Castoldi, nonostante la scorsa settimana la sua prova sia stata giudicata meno convincente. Ecco la classifica della puntata precedente: